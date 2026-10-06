Llegó el día: «El último tango» de Lionel Messi ante 85 mil almas en el Más Monumental

Resumen: Hoy a las 6:00 p.m., Lionel Messi se despide en un partido homenaje en el estadio Más Monumental. Estará acompañado por los campeones del mundo de Qatar.

Minuto30.com .- El día que el mundo del fútbol esperaba y a la vez temía ha llegado. Hoy a las 6:00 p.m., ante 85.000 espectadores que colmarán las tribunas del estadio Más Monumental, Lionel Messi disputará su partido de despedida enfrentando a la selección que ocupa el puesto 93 del ranking mundial. Será el escenario definitivo para rendir tributo al legendario capitán argentino en su propia tierra.

La oficialización de este histórico encuentro se dio el pasado 15 de septiembre a través de un video difundido por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. Según reveló el dirigente, la decisión fue concertada tras una charla con el director técnico Lionel Scaloni, con el único propósito de brindarle al ’10’ un homenaje a la altura de su leyenda.

«Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo», expresó Tapia en el anuncio que paralizó al mundo deportivo.

Los campeones del mundo presentes en el adiós

Para esta cita ineludible, la cancha contará con la presencia de varios de los escuderos que alcanzaron la gloria máxima en Qatar 2022 y que acompañarán a Messi en el terreno de juego. Entre los titulares confirmados para rodear al capitán en el césped destacan figuras como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi.

Ángel Di María va paro no a la cancha

Aunque se garantizó la asistencia del ‘Fideo’ a la capital argentina, se confirmó que no hará parte del equipo que disputará los minutos en cancha. No obstante, estará presente en los palcos y actos protocolarios del estadio para acompañar de cerca a su amigo y socio histórico en esta emotiva despedida.