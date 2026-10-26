Artistas de Bello, a poner la voz: arrancan las Mesas Territoriales de Cultura

Resumen: Bello realizará ocho Mesas Territoriales de Cultura entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre de 2026. Artistas, gestores, colectivos y organizaciones podrán participar en la evaluación de la Política Pública de Cultura y del Plan Decenal 2015-2025, y dialogar sobre el fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura.

Las Mesas Territoriales de Cultura comenzarán este lunes 26 de octubre en Bello con una invitación a artistas, gestores, colectivos y organizaciones para conversar sobre el rumbo del sector. La programación anunciada por la Alcaldía se extenderá hasta el 7 de noviembre de 2026 y contempla ocho encuentros en distintos espacios de la ciudad.

La convocatoria reúne a representantes de la danza, el teatro, el circo, la música, el hip hop, las artes plásticas, el audiovisual, la literatura, los medios de comunicación y las artesanías, entre otras expresiones. Además de las reuniones por disciplinas, habrá jornadas territoriales abiertas a todos los sectores.

Qué se discutirá en las Mesas Territoriales de Cultura

Uno de los propósitos es socializar la evaluación de la Política Pública de Cultura y del Plan Decenal de Cultura 2015-2025. Los encuentros también abrirán una conversación sobre el fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura, identificado como CMCu.

La Alcaldía de Bello explicó que las reuniones buscan facilitar el diálogo con los actores culturales y recoger aportes para el desarrollo de la cultura en el municipio. Por eso, el llamado incluye tanto a artistas como a gestores, colectivos y organizaciones que quieran aportar ideas sobre estos temas.

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Las primeras citas serán en octubre

La agenda comienza con las artes escénicas: danza, teatro y circo. Este encuentro está previsto para el lunes 26 de octubre, entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m., en la Sala Centenario del cuarto piso de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

En el mismo lugar se reunirá el Consejo Municipal de Cultura actual el martes 27 de octubre. Para esa jornada, el horario anunciado es de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

El miércoles 28 de octubre será el turno de un encuentro territorial abierto a todos los sectores. La cita está programada a las 6:00 p. m. en C.A.S.A. París, en la comuna 1 de Bello.

El jueves 29 de octubre se reunirán las artes literarias, los medios de comunicación, las artes plásticas y visuales, así como las artes audiovisuales y la cinematografía. La jornada se realizará de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en la Sala Centenario, cuarto piso de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

La programación continúa en noviembre

Las Mesas Territoriales tendrán una jornada para artesanos, corporaciones y redes artísticas y culturales el miércoles 4 de noviembre a las 6:00 p. m. El lugar de este encuentro está por definir y será informado a través de las redes de la Secretaría de Cultura.

El jueves 5 de noviembre habrá otra reunión abierta a todos los sectores. Esta se realizará a las 5:00 p. m. en Casa Bethania, con referencia al sector Santa Rita / Zamora, de acuerdo con la programación oficial.

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La agenda llegará al corregimiento de San Félix el viernes 6 de noviembre. Allí, el encuentro territorial abierto a todos los sectores está previsto para las 3:00 p. m. en la Casa de la Cultura de San Félix.

El cierre de la programación anunciada será para el sector música y cultura hip hop. La reunión tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, de 10:00 a. m. a 12:00 del mediodía, en la Sala Centenario del cuarto piso de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

Con este calendario, los participantes pueden identificar la jornada de su disciplina o los encuentros territoriales abiertos. La invitación de la Alcaldía de Bello es a participar y llevar sus ideas a la conversación sobre los instrumentos de cultura y el Consejo Municipal de Cultura.