Resumen: El Distrito Otaku Horror Fest llega al Parque Biblioteca Belén del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La tercera edición tendrá entrada libre, más de 45 actividades y espacios de cosplay, videojuegos, música y terror japonés para públicos juveniles y familiares.

Belén tendrá un Halloween de otro mundo: festival gratuito reunirá cosplay, anime y terror

El Distrito Otaku Horror Fest pondrá a Belén en modo Halloween con una propuesta que mezcla anime, videojuegos, cosplay y terror japonés. La tercera edición se realizará en el Parque Biblioteca Belén, del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre, con entrada libre y una programación dirigida a públicos juveniles y familiares.

La Alcaldía de Medellín anunció más de 45 actividades para reunir a las comunidades otaku, geek y amantes del terror. La invitación está abierta a toda la ciudadanía y convierte a este espacio de lectura en un punto de encuentro para quienes disfrutan crear personajes, jugar, escuchar música y compartir sus aficiones.

Cosplay, torneos y música en una misma programación

El festival incluirá torneos gamer, concursos y pasarelas de cosplay, karaoke y bandas en vivo. También habrá talleres artísticos y actividades relacionadas con el terror japonés, de acuerdo con la programación anunciada por la Alcaldía de Medellín.

Los asistentes encontrarán, además, zona de comidas y emprendimientos. La propuesta busca reunir distintas formas de participar en la cultura geek: desde quienes prefieren los videojuegos hasta quienes se interesan por la creación artística o disfrutan ver las interpretaciones de personajes en las pasarelas.

Lea también: Milton, el perrito que perdió un ojo por el maltrato, ya tiene un hogar para siempre

La agenda se distribuirá entre auditorios, salas, corredores y zonas comunes del Parque Biblioteca Belén. En estos espacios participarán artistas, músicos y expertos en videojuegos, entre otros invitados vinculados a las actividades del encuentro.

El anime, el manga, la danza y el dibujo también hacen parte de las expresiones incluidas en la agenda de octubre de Comfenalco Antioquia. Allí se describe una programación con talleres, concursos, exhibiciones, torneos y espacios de juego, pensados para promover la creatividad y el encuentro entre comunidades.

Estos son los horarios del Distrito Otaku Horror Fest

Para organizar la visita, la agenda de Comfenalco Antioquia señala que el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre las actividades serán de 11:00 a. m. a 7:30 p. m. La jornada del domingo 1 de noviembre está prevista entre las 10:00 a. m. y las 3:30 p. m.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Así, el Distrito Otaku Horror Fest tendrá cuatro jornadas que coinciden con la celebración de Halloween. La entrada libre permite acercarse a una programación que combina entretenimiento con oportunidades para conocer procesos creativos y compartir con personas que tienen intereses similares.

Foto: Alcaldía de Medellín

El encuentro no está planteado únicamente para quienes ya integran estas comunidades. La convocatoria de la Alcaldía de Medellín incluye a públicos juveniles y familiares, dentro de una propuesta abierta para conocer estas expresiones culturales en un espacio público de la ciudad.

Lea también: La disputa por el Pacto de Valledupar: el documento que reconocen los exjefes de las AUC

Una biblioteca que también reúne a las comunidades geek

Según la Alcaldía de Medellín, Distrito Otaku muestra cómo las bibliotecas públicas pueden dialogar con las expresiones culturales de las nuevas generaciones. Además del componente de entretenimiento, el evento da visibilidad al aprendizaje autodidacta, la creación artística y la producción cultural que existe alrededor de estas aficiones.

Foto: Alcaldía de Medellín

El proceso ya cuenta con dos ediciones realizadas desde 2025, que suman una participación cercana a los 11.500 asistentes. Esa cifra corresponde a los encuentros anteriores y sirve como antecedente para la tercera edición, cuya programación incluye actividades relacionadas con el terror japonés.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín, a través del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en alianza con Comfenalco Antioquia y las empresas Tec Tec y Rosse and Wolf.

Foto: Alcaldía de Medellín

Quienes quieran revisar las actividades del Distrito Otaku Horror Fest pueden consultar la programación en www.medellin.gov.co y en las cuentas @bibliotecasmed y @cultura.med. La cita será en el Parque Biblioteca Belén, con una agenda gratuita que pone el cosplay, los videojuegos y la creación artística en el centro del encuentro.