Cabecillas bajo la lupa: siete allanamientos golpean dos bandas en Villa Hermosa

Resumen: Siete allanamientos del GAULA y la Fiscalía en la comuna 8 de Medellín dejaron tres capturados, entre ellos los presuntos cabecillas alias Baquero y Orejas. Las autoridades los vinculan con La Libertad y 13 de Noviembre. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía invitó a denunciar la extorsión en la línea 165.

Dos presuntos cabecillas de los grupos ‘La Libertad’ y ’13 de Noviembre’ quedaron entre los tres capturados durante un operativo contra la extorsión y otras actividades ilegales en la comuna 8, Villa Hermosa, de Medellín. La intervención fue adelantada por el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Los señalados líderes fueron identificados con los alias de ‘Baquero’ y ‘Orejas’. De acuerdo con la información de las autoridades, las capturas se hicieron mediante órdenes judiciales y formaron parte de una investigación sobre estructuras con presencia en el oriente de la ciudad.

El procedimiento incluyó siete diligencias de registro y allanamiento. El resultado total fue de tres personas detenidas, aunque el balance destacó a dos de ellas por el papel que presuntamente desempeñaban dentro de las organizaciones investigadas.

Cabecillas señalados de presionar a comerciantes

Las investigaciones apuntan a que los grupos obtenían recursos mediante exigencias económicas ilegales a comerciantes, tráfico local de estupefacientes y loteo ilegal de terrenos en el cerro Pan de Azúcar. Esas actividades hacen parte de los señalamientos contra las estructuras y del contexto en el que se desarrolló la operación.

La actuación policial buscó afectar la línea de mando de ambas organizaciones. Según el balance del caso, los dos presuntos cabecillas estarían entre sus principales articuladores, con influencia en diferentes sectores de la comuna 8.

La referencia al loteo ilegal sitúa una parte de las actividades investigadas en el cerro Pan de Azúcar. Por su parte, las exigencias a comerciantes corresponden al componente de extorsión que las autoridades atribuyen a estos grupos y que motivó la intervención del GAULA.

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La operación se desarrolló en el oriente de Medellín, en sectores donde las autoridades investigan la injerencia de estas organizaciones. La coordinación entre la Policía y la Fiscalía permitió llevar las órdenes de captura a las diligencias de allanamiento.

Tres capturados fueron enviados a la cárcel

Los detenidos eran requeridos por extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, hurto agravado y desplazamiento forzado. Después de las capturas fueron presentados ante la autoridad judicial competente para el trámite correspondiente dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.

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Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Esa decisión corresponde a la etapa judicial informada sobre el caso y no equivale a una condena ni define por sí sola la responsabilidad penal de los procesados.

El balance distingue dos datos: fueron tres capturas en total y, entre ellas, las de dos personas señaladas como cabecillas. Por eso, la cifra de líderes mencionados no reemplaza el número de detenidos que dejó el operativo.

Los alias conocidos en el reporte son ‘Baquero’ y ‘Orejas’. Los señalamientos sobre su presunta participación en las organizaciones deben mantenerse en ese plano mientras avanza el proceso, sin presentar las hipótesis de la investigación como una sentencia.

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La línea 165 recibe denuncias de extorsión

Tras dar a conocer las capturas, la Policía Nacional reiteró que mantendrá los operativos en la zona. También hizo un llamado a quienes tengan información sobre exigencias económicas ilegales para que acudan a los canales de denuncia.

La ciudadanía puede reportar casos de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA. Según la invitación de las autoridades, la información se recibe bajo reserva, como parte de las acciones dirigidas a investigar estas conductas.

El resultado informado se concentra en las dos estructuras con presencia en Villa Hermosa y en los delitos por los que eran requeridos los tres capturados. La continuidad de las acciones policiales fue anunciada para la zona, mientras los detenidos quedan a disposición de la justicia bajo la medida ordenada por el juez.