Cárcel Bellavista: área de alimentos roza el 90 % de cumplimiento sanitario tras mejoras

Resumen: La Alcaldía de Bello reportó una calificación sanitaria cercana al 90 % en el área de preparación de alimentos de la cárcel Bellavista. El plan de mejoramiento incluye paredes, techos, luminarias, refrigeración y almacenamiento. Las visitas y el seguimiento continúan para sostener los avances y proteger la salud de las personas privadas de la libertad.

La cárcel Bellavista alcanzó una calificación cercana al 90 % en el cumplimiento de las condiciones sanitarias del área de preparación de alimentos, según informó la Alcaldía de Bello. El resultado hace parte del seguimiento a un plan de mejoramiento que incluye adecuaciones físicas y controles sobre el manejo de los productos destinados a las personas privadas de la libertad.

El balance fue divulgado en el boletín de prensa del 3 de noviembre de 2026. La Secretaría de Salud de Bello explicó que mantiene las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en el establecimiento, con énfasis en las condiciones de preparación, almacenamiento y suministro de alimentos.

Qué cambió en el área de alimentos

Entre los avances reportados están las adecuaciones de paredes, techos y luminarias. También se han intervenido aspectos relacionados con las cavas de refrigeración y con el control y almacenamiento de alimentos y materias primas, de acuerdo con el informe municipal.

Estas labores forman parte del plan de mejoramiento aplicado en la zona donde se prepara la comida. La revisión no se limita a las condiciones de la infraestructura: el equipo técnico también verifica las buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, junto con las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento.

La Alcaldía señaló que las visitas periódicas permiten identificar, evaluar y reducir factores de riesgo asociados con la manipulación de alimentos. El propósito de estas acciones es proteger la salud y la vida de la población privada de la libertad.

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Foto: cortesía Alcaldía de Bello

Una calificación cercana al 90 %, con seguimiento en marcha

La calificación sanitaria cercana al 90 % es uno de los resultados destacados por la Secretaría de Salud. Según la entidad, el proceso permitió superar deficiencias que podían dar lugar a medidas sanitarias de seguridad, entre ellas la suspensión de actividades o la clausura del área intervenida.

El reporte presenta esas medidas como una posibilidad asociada a las deficiencias que se venían corrigiendo. El avance informado corresponde al cumplimiento de las condiciones sanitarias del área de preparación de alimentos de la cárcel Bellavista, no a una evaluación general de todos los servicios del centro penitenciario.

Las intervenciones buscan prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), que representan un riesgo para la salud de las personas privadas de la libertad. Por eso, el control sobre las materias primas, la refrigeración y las condiciones de preparación hace parte del trabajo que se sostiene en el lugar.

La Alcaldía de Bello precisó que, pese a los avances, el seguimiento al plan de mejoramiento continúa hasta alcanzar las condiciones sanitarias requeridas. La calificación reportada no significa que las labores de verificación hayan terminado.

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Foto: cortesía Alcaldía de Bello

Las entidades que participan en el proceso

El trabajo en la cárcel Bellavista reúne a la Secretaría de Salud de Bello y a la Unión Temporal encargada de la operación. También participan la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la interventoría, la Personería Municipal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según el balance oficial, esa coordinación ha contribuido al mejoramiento de las condiciones físicas y sanitarias de la zona de alimentos. Las acciones descritas combinan las adecuaciones de las instalaciones con la verificación de las prácticas de manejo y conservación de los productos.

La Secretaría de Salud mantendrá las visitas de inspección, vigilancia y control para verificar que las mejoras se sostengan y que se cumpla la normatividad sanitaria. El seguimiento seguirá centrado en reducir los riesgos para la población que recibe los alimentos preparados en el establecimiento.