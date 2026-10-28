Megatoma en Kennedy deja tres capturados: hallaron un revólver, una pistola traumática y droga

Una megatoma de la Policía de Bogotá en Kennedy dejó tres capturados y cuatro allanamientos. Las autoridades incautaron un revólver, una pistola traumática, dos cargadores, aproximadamente 200 gramos de base de coca y 1.400 gramos de marihuana. También realizaron registros y medidas preventivas, con seis armas blancas incautadas y cuatro suspensiones de actividades económicas.

Una megatoma de la Policía de Bogotá en Kennedy dejó tres personas capturadas, cuatro allanamientos y la incautación de armas y sustancias estupefacientes. El balance, divulgado este 28 de octubre por el Distrito, reúne tanto los resultados de las diligencias de investigación criminal como los controles preventivos realizados en la localidad.

La intervención incluyó registros a personas, vehículos, motocicletas y biciusuarios. Además de las capturas, las autoridades reportaron suspensiones de actividades económicas y actuaciones por ocupación indebida del espacio público, en una jornada dirigida a atender situaciones que afectan la seguridad y la convivencia.

Cuatro allanamientos y tres capturas en Kennedy

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal adelantó cuatro diligencias de allanamiento. Esos procedimientos permitieron capturar a tres personas e incautar un revólver, una pistola traumática y dos cargadores.

El reporte también da cuenta del hallazgo de aproximadamente 200 gramos de base de coca y 1.400 gramos de marihuana. Estas cantidades corresponden al balance de las diligencias de allanamiento presentado por las autoridades, que fue recogido en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

La información difundida no identifica a las personas capturadas ni precisa los delitos que les serían atribuidos. Tampoco detalla decisiones de un juez sobre su situación. Por esa razón, el resultado de la operación no debe confundirse con una condena: la responsabilidad penal de los detenidos debe establecerse en el proceso correspondiente y rige la presunción de inocencia.

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Registros a personas y medios de transporte

En el componente de control, la Policía informó que realizó 350 registros a personas. A esta cifra se suman 120 registros a vehículos y motocicletas, así como otros 50 a biciusuarios. El dato de los automotores fue presentado de manera conjunta, sin una distribución separada entre carros y motos.

El alcance de la jornada no se limitó, por tanto, a los inmuebles allanados. También hubo presencia policial y verificaciones en la localidad, dentro de las actividades de registro, control e intervención descritas por la institución. El comunicado no especifica los barrios ni las direcciones en las que se concentraron los procedimientos.

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Entre los elementos reportados hay un revólver y una pistola traumática. La distinción forma parte del balance oficial, que identifica por separado ambos objetos y menciona adicionalmente los dos cargadores. No se informó en esa publicación si esos elementos habían sido utilizados en otros hechos.

Suspensiones de actividades y armas blancas incautadas

En las acciones preventivas, adelantadas en aplicación de la Ley 1801 de 2016, las autoridades impusieron cuatro suspensiones de la actividad económica. Asimismo, realizaron cuatro intervenciones relacionadas con la ocupación indebida del espacio público.

En este componente también se incautaron seis armas blancas y bolsas con marihuana. Para estas últimas, el reporte no suministra una cantidad en gramos, por lo que no es posible sumarlas al peso divulgado como resultado de los allanamientos. Son resultados que la información oficial presenta en apartados distintos.

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El llamado a denunciar

La Policía recordó a los ciudadanos que pueden reportar hechos delictivos o comportamientos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. El llamado acompaña el balance de la megatoma y busca que la comunidad aporte información que permita activar la respuesta de las autoridades.

Por ahora, lo confirmado para esta intervención en Kennedy es el resultado operativo divulgado por la institución: tres capturas, cuatro allanamientos, registros y medidas preventivas. El reporte público no amplía los detalles de las investigaciones derivadas de estos procedimientos ni anuncia el desenlace judicial de los capturados.