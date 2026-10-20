Resumen: Tres presuntos integrantes de ‘Los Satanás’ fueron judicializados por extorsiones y ataques armados contra comerciantes de Bosa y Kennedy, en Bogotá. No aceptaron los cargos y rige la presunción de inocencia.

Judicializan a tres presuntos integrantes de ‘Los Satanás’ por extorsiones y ataques armados en Bosa y Kennedy

Tres personas señaladas de hacer parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los Satanás’ fueron judicializadas por su presunta participación en una serie de extorsiones y ataques armados contra comerciantes de las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Se trata de dos hombres y una mujer, quienes no aceptaron los cargos que les fueron imputados.

Llamadas, amenazas y disparos contra negocios

Según la investigación, el mecanismo de intimidación consistía en llamadas con exigencias económicas, amenazas contra familiares y empleados de los establecimientos, y disparos contra los locales comerciales. Las presuntas víctimas habrían sido presionadas para entregar dinero a cambio de no sufrir ataques.

Entre los afectados figuran los administradores de un parqueadero en Bosa y el propietario de una bodega de reciclaje en Kennedy. De acuerdo con las evidencias recopiladas, minutos después de las exigencias económicas se registraron disparos contra los dos establecimientos, lo que reforzaría la intención de presionar a los comerciantes para que pagaran.

Los hechos investigados ocurrieron el 26 de septiembre y el 4 de octubre de este año. En el caso del parqueadero, los presuntos responsables habrían llegado hasta el lugar y disparado mientras afirmaban actuar en nombre de la organización. Luego, el administrador habría recibido llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra sus familiares ni contra sus trabajadores.

Una captura en flagrancia con apoyo del Gaula

La investigación permitió conocer información sobre una presunta reunión en la que integrantes de la estructura estarían planeando una nueva agresión contra un comerciante que se negaba a pagar las extorsiones. Con esos datos, las autoridades coordinaron un procedimiento con el Gaula de la Policía Nacional, que terminó con la captura en flagrancia de las tres personas.

Durante la diligencia fueron incautadas dos armas de fuego y panfletos alusivos a la organización delincuencial. Estos elementos hacen parte de las pruebas que serán presentadas dentro del proceso judicial.

Cargos imputados

Un fiscal del Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó a los tres detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó, según la posible responsabilidad individual de cada uno, delitos como concierto para delinquir y extorsión agravada, entre otros.

Los procesados no aceptaron los cargos. Como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia, y será la justicia la que establezca su eventual responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

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Un fenómeno que preocupa a los comerciantes de Bogotá

La extorsión contra comerciantes y transportadores se ha convertido en una de las modalidades delictivas que más afectan a las localidades del sur y suroccidente de la capital. Parqueaderos, bodegas, tiendas y negocios de barrio suelen ser los blancos de grupos que exigen pagos periódicos a cambio de supuesta protección, y que recurren a la violencia cuando los dueños se niegan a pagar.

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar. Los comerciantes pueden reportar este tipo de hechos a través de la línea 165 del Gaula o de la línea de emergencias 123, lo que permite activar rápidamente la reacción de las autoridades y reunir las pruebas necesarias para judicializar a los responsables.

En el caso de Bosa y Kennedy, la captura en flagrancia evitó, según lo señalado en el proceso, una nueva agresión contra un comerciante que se había negado a ceder ante las presiones. Los tres judicializados permanecen a disposición de la justicia mientras avanza el proceso en su contra.

La investigación continúa para establecer si otras personas hicieron parte de esta presunta estructura y si hay más comerciantes de la zona que hayan sido víctimas de cobros extorsivos o de intimidaciones similares en las últimas semanas.

Foto: Fiscalía

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