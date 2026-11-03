Resumen: El CTI investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en el segundo piso de un hotel de la carrera Décima con calle 22, en Bogotá. La víctima tendría unos 33 años. Medicina Legal deberá establecer la identidad y causa de muerte, mientras se revisan cámaras de seguridad.

Un cuerpo en el segundo piso de un hotel: el hallazgo que investigan en el centro de Bogotá

El hallazgo de un cuerpo en un hotel del centro de Bogotá es materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía. La alerta se conoció el lunes 2 de noviembre en un establecimiento ubicado en la carrera Décima con calle 22, cerca de la estación San Diego de TransMilenio.

La información preliminar señala que la víctima sería un hombre de aproximadamente 33 años. Su identidad no ha sido divulgada y las circunstancias de su muerte siguen bajo investigación.

El caso se indaga como un presunto homicidio. Esa hipótesis todavía debe contrastarse con las labores de los investigadores y los procedimientos forenses, por lo que no se ha establecido públicamente una causa definitiva de muerte.

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¿Dónde fue encontrado el cuerpo?

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, el cuerpo fue ubicado en el segundo piso del hotel. La comunidad había alertado sobre un posible homicidio en el establecimiento y hacia las 12:30 del mediodía llegaron unidades del CTI y de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los funcionarios adelantaron los procedimientos correspondientes en el lugar. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los exámenes para determinar la causa de muerte y avanzar en la identificación.

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El punto del hallazgo está en inmediaciones de la estación San Diego, en el centro de la capital. La información conocida hasta ahora no permite establecer qué ocurrió antes de que se diera aviso a los organismos de investigación.

Las cámaras, una pieza de la investigación

Entre las labores para reconstruir lo sucedido está la revisión de las grabaciones de seguridad del hotel y sus alrededores. Los registros son parte del material que las autoridades analizan para esclarecer la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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Por ahora, no se ha hecho pública la identidad del hombre. El hallazgo del cuerpo permanece bajo investigación y los resultados de los procedimientos forenses serán necesarios para precisar las circunstancias de la muerte.