149 capturas, oro y millonarias incautaciones: balance final del megaoperativo en Medellín

Resumen: El balance final divulgado por De la Espriella reporta 149 capturas, 98 expulsiones y 166 allanamientos en Medellín y Antioquia. También registra cuatro aprehensiones, una notificación roja de Interpol, 12 armas de fuego, cinco traumáticas, más de 72 kilos de estupefacientes, 717 millones de pesos, 25.000 euros y 695 gramos de oro. El consolidado amplía el reporte preliminar de la mañana.

El balance final del megaoperativo en Medellín y Antioquia elevó a 149 el total de capturas reportado por el presidente Abelardo De la Espriella. En la comunicación divulgada este martes 27 de octubre también figuran cuatro aprehensiones, 98 expulsiones, 166 allanamientos y una notificación roja de Interpol. Los resultados corresponden a la ofensiva adelantada por la Policía Nacional a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana, BOSUR.

El consolidado amplía las cifras conocidas durante la mañana, cuando el reporte todavía era preliminar. Además de las capturas y los procedimientos, el nuevo balance incluye armas, estupefacientes, dinero en pesos y euros, así como oro incautado. De la Espriella presentó estos resultados como parte de la ofensiva contra las estructuras criminales y sus finanzas.

Lea también: 135 capturas y alias «Primo Sangre» abatido: así fue el balance preliminar del operativo.

Así quedó el balance final del megaoperativo

La lámina divulgada con el anuncio presenta 149 como total de capturas. En su desglose aparecen 60 procedimientos en flagrancia y 85 relacionados con órdenes de captura: 74 por orden judicial y 11 correspondientes a extranjeros. También registra cuatro aprehensiones. Estas categorías se conservan tal como aparecen en el consolidado, sin sumar las aprehensiones nuevamente al total anunciado.

El boletín lleva la indicación de balance final y un corte de las 7:45 de la mañana del 27 de octubre. El mensaje que lo acompaña fue divulgado al mediodía. Esta diferencia permite distinguir la hora del consolidado de la hora en que se dio a conocer la comunicación con los resultados.

En comparación con el reporte preliminar difundido antes, la cifra principal pasó de 135 a 149, mientras los allanamientos aumentaron de 153 a 166. Las expulsiones permanecen en 98 y el registro de notificaciones de Interpol mantiene una roja. El nuevo anuncio no detalla las circunstancias individuales de cada uno de esos procedimientos.

Armas, dinero y oro entre las incautaciones

El balance registra 12 armas de fuego y cinco armas traumáticas. La relación de las primeras comprende nueve pistolas, dos fusiles y un revólver. A esos elementos se suman 65 celulares y siete radios de comunicación, incluidos en la lámina que acompaña los resultados de la operación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En dinero en efectivo, el consolidado reporta 717 millones de pesos y 25.000 euros. También aparecen 695 gramos de oro incautado. Son los valores y cantidades informados en el balance; el anuncio no presenta una valoración conjunta que convierta las divisas y el oro a pesos colombianos.

La relación de elementos permite ver el alcance material de los procedimientos, además del número de capturas. De la Espriella insistió en que la persecución contra las organizaciones criminales también apunta a sus armas y a sus finanzas, y aseguró que la intención es desmantelar sus estructuras y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Más de 72 kilos de estupefacientes

En el apartado de drogas, el mensaje destaca más de 72 kilos de estupefacientes incautados. La lámina detalla 40.000 gramos de cocaína, 6.584 gramos de base de coca, 20.196 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas. Las cantidades corresponden al inventario presentado en este corte final.

El reporte inicial de la mañana había señalado que faltaba información por procesar. Por eso, este consolidado se presenta como un nuevo resultado de la misma ofensiva y no como una operación distinta que deba sumarse a las cifras anteriores. Los datos preliminares y finales reflejan momentos diferentes del despliegue.

También te puede interesar: Así comenzó el megaoperativo que reunió a las autoridades nacionales y locales en Medellín.

El despliegue había sido acompañado por las autoridades nacionales, departamentales y locales durante la madrugada. Con este nuevo anuncio, el balance de BOSUR reúne los resultados finales divulgados para la jornada, mientras el presidente mantiene su mensaje de continuar la ofensiva contra las organizaciones criminales.

Balance final de los resultados