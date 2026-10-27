Hijo e hijastro de Iván René Valenciano, entre los capturados del megaoperativo en Medellín

Resumen: Jacobo Valenciano, hijo de Iván René Valenciano, y su hijastro, alias Risas, fueron reportados entre los capturados del operativo en Medellín. Estarían vinculados a La Roja. Jacobo ya había sido detenido en 2024 por su presunta relación con un robo en Belén La Mota; su defensa negó entonces su participación. Las capturas no equivalen a condenas.

Un hijo y un hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano figuran entre los capturados durante el megaoperativo que las autoridades realizaron en Medellín este martes 27 de octubre. Se trata de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, conocido como alias «Valenciano», y de Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias «Risas», según información conocida por medios locales sobre los procedimientos.

La nueva información permite conocer la identidad de dos de los detenidos en la intervención que contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La captura de ambos alias también fue reportada por medios nacionales durante el desarrollo de la jornada.

Las capturas de alias «Valenciano» y alias «Risas»

Los dos hombres estarían relacionados con la estructura conocida como La Roja, señalada de cometer hurtos de relojes de alta gama en distintos sectores de la capital antioqueña. De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, los procedimientos en los que fueron detenidos se realizaron en la comuna 8, Villa Hermosa.

Los señalamientos incluyen presuntos delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Esa vinculación hace parte de las investigaciones y no equivale a una declaración de responsabilidad penal. Serán las autoridades judiciales las encargadas de definir la situación de cada uno de los capturados y de valorar los elementos que se presenten dentro de los procesos.

Según los reportes conocidos, las diligencias en esa comuna permitieron materializar diez órdenes de captura después de diez allanamientos, con participación de funcionarios de la Policía y la Fiscalía. Esos resultados corresponden a una parte del despliegue y no deben confundirse con el consolidado de toda la operación en Medellín y Antioquia.

Jacobo Valenciano ya había sido capturado en 2024

En el caso de Jacobo Valenciano existe un antecedente que fue noticia en junio de 2024: su captura por la presunta participación en un robo en el sector de Belén La Mota, en Medellín. En ese momento se le relacionó con una motocicleta que habría sido utilizada en el hurto de una cadena y un celular.

Minuto30 informó entonces que un juez le impuso una medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanzaba la investigación. Esa decisión no era una condena. El episodio de 2024 es distinto de las capturas anunciadas este martes, por lo que no se puede presentar como si se tratara de un mismo procedimiento o de una sentencia que ya hubiera establecido su responsabilidad.

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La defensa del joven cuestionó públicamente la versión sobre su participación en aquel robo. Su abogado sostuvo que Jacobo no era la persona que intimidó a la víctima y explicó que el vínculo que se le atribuía estaba relacionado con la motocicleta. También controvirtió que la detención hubiera ocurrido en flagrancia. Esas declaraciones hicieron parte de la discusión judicial del caso de 2024.

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Una jornada con varios balances de las autoridades

El operativo de este martes comenzó con reportes de más de cien allanamientos y más de sesenta capturas en Medellín. Posteriormente, De la Espriella divulgó un balance más amplio de 135 capturas y 153 allanamientos en Medellín y Antioquia, con corte a las 6:30 de la mañana y con el 85 % de la información procesada.

Ese consolidado fue presentado como preliminar. Por ello, las cifras de la madrugada y las del reporte posterior corresponden a distintos cortes y alcances territoriales. Las identidades ahora conocidas aportan información particular sobre las diligencias, sin reemplazar el balance general ni anticipar las decisiones de los jueces sobre los detenidos.

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