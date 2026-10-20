Resumen: La BBC incluyó a Medellín entre las cinco ciudades en auge del mundo que los viajeros no deberían perderse, según el Índice Global de Ciudades de Oxford Economics. El informe resalta la transformación económica y cultural de la ciudad, con sectores como la Comuna 13, el Perpetuo Socorro y Ciudad del Río convertidos en centros turísticos, y proyecta que para 2040 sus ingresos medios superarán los de Buenos Aires y São Paulo. Toulouse, Ciudad Ho Chi Minh, Varsovia y Abu Dabi completan la lista.

Medellín, una de las 5 ciudades en auge del mundo que los viajeros no deberían perderse, según la BBC

Medellín volvió a quedar en la mira del mundo. La capital antioqueña fue incluida por la BBC entre las cinco ciudades en pleno auge que los viajeros no deberían perderse, con base en el más reciente Índice Global de Ciudades de Oxford Economics, un informe que, más allá de los tradicionales nombres como Nueva York, Londres y París, destacó 28 «ciudades a las que seguirles la pista» por su rápido crecimiento y su prosperidad en aumento.

Según el informe, estas son ciudades que no solo están creciendo económicamente: con nuevos barrios, una oferta cultural en auge y mejores conexiones de transporte, están transformando la experiencia de quienes las visitan y se están convirtiendo en lugares cada vez más interesantes para explorar.

Medellín, un destino turístico de referencia

En el caso de Medellín, la publicación resalta que su extraordinaria transformación también se refleja en su desempeño económico. El empleo en el sector financiero se duplicó en los últimos 20 años y Oxford Economics prevé que, para la década de 2040, los ingresos medios de la ciudad superarán los de Buenos Aires y São Paulo.

«En los 10 años que llevo viviendo aquí, Medellín ha pasado de ser una curiosidad para los viajeros más atrevidos a convertirse en un destino turístico de referencia», afirmó a la BBC Patrick Quinn, quien dirige el Colombia Writers Retreat en El Peñol, un municipio cercano a la ciudad.

Quinn señaló que lugares que antes estaban deteriorados o pasaban inadvertidos, como la Comuna 13, el Perpetuo Socorro y Ciudad del Río, se han convertido en centros culturales y económicos. La Comuna 13, que en el pasado fue uno de los barrios más conflictivos de Medellín, es hoy un centro de arte callejero, música y turismo que atrae a grandes multitudes.

La BBC también destaca el Metrocable, el primer sistema de teleférico urbano diseñado para el transporte público masivo, que conecta a residentes y visitantes con las laderas de las montañas que rodean la ciudad, mientras los nuevos distritos creativos les ofrecen a los viajeros más motivos para explorarla.

«La oferta gastronómica, artística y de diseño es lo suficientemente amplia como para justificar una visita de varios días», expuso Joanna Rigby Jones, especialista en viajes de la agencia Timbuktu Travel, que lleva años organizando itinerarios por la ciudad. Ella recomienda visitar el Perpetuo Socorro, un distrito creativo con tiendas de diseño, galerías y cafeterías especializadas.

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Sobre la Comuna 13, Rigby Jones aconseja recorrerla con un guía local que explique el contexto de los murales, las escaleras eléctricas y la música, «en lugar de tratar el barrio simplemente como un fondo para fotos de Instagram». Quinn, por su parte, invita a caminar por los barrios El Poblado y Laureles para descubrir el trabajo de creadores y curadores locales.

«Así podrás volver a casa y contar historias que ayuden a desmontar las ideas equivocadas y desactualizadas que todavía existen sobre este lugar», sostuvo Quinn.

Las otras ciudades destacadas

Las otras cuatro ciudades destacadas por la BBC fueron Toulouse, en Francia, una de las ciudades de mayor crecimiento de Europa, con una población que se prevé aumente en 57.000 habitantes en los próximos cuatro años y un importante centro de la industria aeroespacial; Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, que el año pasado recibió más de ocho millones de visitantes internacionales y cuya economía podría alcanzar a la de Berlín para 2050; Varsovia, en Polonia, que subió más de 100 puestos hasta el número 61 del índice y cuya puntuación en calidad de vida ya supera las de Londres, Nueva York y Tokio; y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, que ocupa el sexto puesto del índice en cuanto a las competencias y el nivel educativo de su población activa, por delante de París y Boston.

El Índice Global de Ciudades de Oxford Economics evalúa el desempeño económico, la calidad de vida y las perspectivas de crecimiento de las principales ciudades del planeta. Este año, Nueva York, Londres y París encabezan una vez más la clasificación general, pero el informe puso el foco en las urbes emergentes que podrían convertirse en los destinos más apetecidos de los próximos años.

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