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Resumen: Medellín inició las primeras pruebas de transporte de carga con drones en Colombia: vuelos de hasta 22,4 km con paquetes de hasta 20 kilos por el corredor del río.

Medellín, primera ciudad de Colombia en probar entregas de paquetes con drones: así funcionan

Medellín empezó las primeras pruebas piloto de transporte de carga con drones en un entorno urbano. Con dos aeronaves no tripuladas y vuelos de hasta 22,4 kilómetros, la ciudad evalúa si es posible entregar paquetes por el aire, un proyecto que, según el alcalde Federico Gutiérrez, convierte a Medellín en un referente para el mundo.

La iniciativa la lidera el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH), con el objetivo de medir las capacidades de la aviación no tripulada de cara a un posible uso comercial.

El proyecto une al sector público y al privado. En él participan la Alcaldía de Medellín, la Aeronáutica Civil, Futumed, Coordinadora y Pelagus S. A. S.

Según el alcalde Gutiérrez, es la primera vez en Colombia que se hace una prueba real, segura y coordinada entre instituciones para llevar un paquete o una encomienda de un punto a otro con drones.

El mandatario explicó que esta tecnología ya se usa en muchas ciudades del mundo para transportar medicinas, paquetes o elementos urgentes entre hospitales. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de llevar con rapidez un órgano para un trasplante, sangre o medicamentos.

«Qué orgullo que Medellín sea hoy realmente un referente para el mundo, para América Latina y, por supuesto, para Colombia», afirmó.

Así funcionan las pruebas con drones

Los vuelos conectan dronepuertos del Valle de Aburrá y usan como ruta el corredor del río Medellín. Entre los puntos de operación están Coordinadora Copacabana, el Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante (Futumed) y Coordinadora La 30.

Las pruebas se hacen de manera progresiva con dos aeronaves: el ALT6D, fabricado en Colombia por la empresa Aerialoop, y el FlyCart, fabricado por DJI.

Los recorridos alcanzarán hasta 22,4 kilómetros y los drones transportarán cargas de hasta 20 kilogramos. Con esto se busca verificar las condiciones técnicas necesarias para hacer entregas de paquetes en zonas urbanas.

Sin embargo, el proyecto no significa que el servicio de entregas con drones vaya a empezar de inmediato. Por ahora, las pruebas servirán para evaluar los requisitos de esta operación y encontrar formas de integrar la aviación no tripulada a la red logística de la ciudad.

El piloto también permitirá explorar nuevas oportunidades económicas para Medellín en áreas como tecnología, fabricación de aeronaves, operadores especializados, logística, investigación y empleos ligados a esta industria, además de abrir posibilidades para empresas y universidades locales.

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«Este se va a convertir, como digo yo, en el showroom a cielo abierto más importante en América Latina y en el mundo del testeo de nuevas tecnologías», aseguró el alcalde, quien agregó que lo que funcione en Medellín podrá servir en cualquier ciudad del mundo.

Los drones tienen sistemas de comunicación de respaldo, mecanismos para regresar o aterrizar en caso de emergencia y paracaídas.

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Además, las rutas se diseñaron para evitar, en lo posible, sobrevolar zonas con concentración de personas e infraestructura crítica. El proyecto también tiene una póliza de responsabilidad civil.

Si las condiciones del clima o de seguridad no son las adecuadas, los drones no vuelan, para no poner en riesgo a las personas.

Como complemento, Plaza Mayor recibirá este jueves 22 de octubre el Tercer Foro Académico de Aviación No Tripulada, entre las 9:00 a.

m. y las 4:00 p.m.

En el encuentro participarán representantes de la Aeronáutica Civil, Ruta N y UAV Masters, que analizarán lo aprendido en esta experiencia y discutirán los retos de la aviación no tripulada en Colombia.

Con estas pruebas, Medellín da los primeros pasos para saber si en el futuro los paquetes podrán llegar por el aire, en un momento en que el uso de drones gana cada vez más espacio en distintas ciudades del mundo.

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