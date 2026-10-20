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¡Vuelven a operar! Restablecen el servicio de cinco líneas de Metrocable en Medellín

El Metrocable de Medellín vuelve a operar en cinco líneas tras las lluvias de este martes. Conozca cuáles retomaron el servicio y sus recorridos.

Publicado por: Melissa Noreña

¡Vuelven a operar! Restablecen el servicio de cinco líneas de Metrocable en Medellín
Foto de cortesía.
¡Vuelven a operar! Restablecen el servicio de cinco líneas de Metrocable en Medellín

Resumen: El Metrocable de Medellín restableció las líneas J, K, P, M y H tras la mejoría de las condiciones climáticas registradas durante la tarde.

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El Metrocable de Medellín restableció el servicio comercial de cinco líneas durante la tarde de este martes 20 de octubre, luego de que mejoraran las condiciones climáticas que habían obligado a suspender temporalmente la operación por las lluvias y la actividad eléctrica en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con los reportes del sistema de transporte, la reanudación del servicio se realizó de manera progresiva. A las 3:08 p.m. volvió a operar la línea J, que conecta San Javier con La Aurora.

Posteriormente, a las 3:16 p.m., se anunció el restablecimiento de las líneas K, entre Acevedo y Santo Domingo, y P, que comunica Acevedo con El Progreso.

Finalmente, a las 3:35 p.m., el Metro de Medellín informó que las líneas M, que cubre el trayecto entre Miraflores y Trece de Noviembre, y H, entre Oriente y Villa Sierra, también retomaron su servicio comercial.

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La suspensión temporal se había implementado como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas registradas en distintos sectores de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Las lluvias provocaron afectaciones en la movilidad

Durante la tarde se reportaron precipitaciones en el norte de Medellín, con acumulados de hasta seis milímetros, así como lluvias en municipios del norte del Valle de Aburrá.

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Además, en un balance divulgado a las 2:41 p.m., se informó sobre 131 descargas eléctricas registradas en un periodo de 35 minutos. De estas, 58 ocurrieron en Medellín, 52 en Bello, 12 en Copacabana, seis en Barbosa y tres en Girardota.

Estas condiciones llevaron a suspender temporalmente varias líneas del sistema de transporte por cable, mientras se monitoreaba la evolución del clima.

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Con la mejoría de las condiciones meteorológicas, las cinco líneas mencionadas retomaron sus recorridos habituales. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales del Metro de Medellín para conocer posibles novedades en la prestación del servicio.

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