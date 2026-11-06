Resumen: La Alcaldía de Medellín lanzó la campaña Medellín sin Pólvora, con más de 270 gestores en las calles, Festival de Navidad gratuito y advertencias por los riesgos para personas, mascotas y fauna silvestre.

Medellín le mete toda la ficha a una Navidad sin pólvora: 270 gestores saldrán a las calles

Con el alumbrado navideño a la vuelta de la esquina, la Alcaldía de Medellín puso en marcha “Medellín sin Pólvora”, una campaña que busca que las fiestas decembrinas se celebren sin artefactos pirotécnicos, protegiendo la vida de las personas, el bienestar de los animales y los sueños de las familias. La estrategia articula el trabajo de las secretarías de Salud, Seguridad y Convivencia, Cultura Ciudadana y Medio Ambiente, junto con el DAGRD.

El llamado tiene razones de peso. Durante la temporada de vigilancia intensificada 2025-2026 se registraron 82 lesionados por pólvora en Medellín, 29 de ellos menores de 18 años. Además, el 43,9 % de los afectados ni siquiera manipulaba los artefactos: estaban como observadores cuando explotaron.

Es que la pólvora puede cambiarle la vida a cualquiera en cuestión de segundos: quemaduras en la piel, amputaciones de dedos, lesiones oculares y daños auditivos que implican recuperaciones largas y dolorosas, e incluso secuelas permanentes.

“Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles, por eso el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos”, señaló la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

Foto: Alcaldía de Medellín

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¿Qué hará la Alcaldía de Medellín en diciembre?

La Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores y promotores para adelantar controles y jornadas pedagógicas de prevención sobre el uso y la quema de pólvora, sensibilizar a la ciudadanía sobre sus riesgos y acompañar los eventos navideños de alta afluencia.

La Secretaría de Cultura Ciudadana, por su parte, tendrá programación con entrada libre en el Festival de Navidad, que comenzará a finales de noviembre y que promueve fiestas más seguras, con un compromiso colectivo por el cuidado de la vida. Toda la programación estará disponible en www.medellin.gov.co y en las redes sociales @cultura.med.

La ciudadanía parece ir por el mismo camino: los sondeos digitales de la Alcaldía de Medellín revelan que nueve de cada diez personas prefieren celebrar sin pólvora, una apuesta por tradiciones que fortalecen los lazos comunitarios, como compartir en familia, encontrarse con los vecinos y disfrutar de las actividades navideñas de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín

Foto: Alcaldía de Medellín

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¿Qué riesgos corren las mascotas y la fauna silvestre?

La Secretaría de Medio Ambiente reitera que la pólvora es una amenaza directa para la fauna doméstica y silvestre. Los fuertes sonidos y destellos les pueden generar miedo, ansiedad, estrés, huidas descontroladas, extravíos, atropellamientos y lesiones.

En las aves silvestres, las explosiones pueden causar desorientación, colisiones, abandono de nidos y alteraciones en sus ciclos de alimentación, descanso y reproducción. A eso se suma la contaminación del aire por la combustión de estos artefactos y el riesgo de quemaduras e incendios, que ponen en peligro la salud, los hábitats y la vida de los animales.

El DAGRD hizo un llamado adicional: evitar el uso de globos de mecha incandescente, una de las principales causas de incendios estructurales y forestales durante la época decembrina. Un globo a la deriva o un artefacto pirotécnico mal manipulado puede caer sobre techos, zonas verdes o áreas de cobertura vegetal y desencadenar una emergencia de gran magnitud.

Foto: Alcaldía de Medellín

Foto: Alcaldía de Medellín

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Los niños también sueñan con una “Medellín sin Pólvora”

En la misma línea, la Secretaría de Medio Ambiente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Parque de la Conservación lanzaron “Animalizarte”, un concurso de cuento corto ilustrado para niños, niñas y adolescentes entre los 9 y los 15 años, que los invita a imaginar una Medellín sin pólvora, en la que los animales puedan vivir las celebraciones de fin de año sin miedo ni estrés.

La convocatoria recibe hasta 300 participantes, con cuentos de entre 300 y 500 palabras, elaborados completamente a mano e ilustrados. De las obras recibidas se seleccionarán 20 finalistas y los tres primeros lugares se conocerán en una ceremonia de reconocimiento el 27 de noviembre.

Con esta campaña, la Alcaldía de Medellín busca que el diciembre se celebre con alegría y sin tragedias: sin personas quemadas, sin mascotas huyendo asustadas y sin sueños interrumpidos por una explosión.