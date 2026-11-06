Resumen: La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Yondó, Yerson Antonio Ariza Rivera, y el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Virgilio Albeiro Ramos Romero, por presuntas irregularidades en un convenio directo de $588 millones con Foncolombia para actividades logísticas, entre ellas la presentación de artistas. El ente de control cuestiona que la contratación directa no cumplía los requisitos legales y habría limitado la participación de otros oferentes. Las conductas fueron calificadas provisionalmente como faltas disciplinarias gravísimas; ambos funcionarios conservan la presunción de inocencia y podrán ejercer su defensa.

Alcalde de Yondó, en aprietos: la Procuraduría hizo oficial el pliego de cargos por contrato de $588 millones

Nuevo golpe para la administración de Yondó, municipio del Magdalena Medio antioqueño. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Yondó, Yerson Antonio Ariza Rivera, y contra el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Virgilio Albeiro Ramos Romero, por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio por $588 millones.

De acuerdo con el organismo de control, el convenio fue suscrito de manera directa con la Fundación Colombiana para el Desarrollo Integral Social (Foncolombia) y tenía como propósito el desarrollo de actividades logísticas en el municipio, entre ellas la presentación de artistas.

La investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, apunta a que el proceso contractual se habría adelantado sin cumplir los requisitos que exige la ley, lo que presuntamente limitó la participación de otros posibles interesados en presentar sus propuestas.

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¿Por qué cuestionan la contratación directa?

Uno de los principales cuestionamientos del Ministerio Público está relacionado con la modalidad escogida para celebrar el acuerdo. Según el ente disciplinario, presuntamente no se cumplían las condiciones legales para acudir a la contratación directa, una figura que la ley colombiana reserva para casos excepcionales y que exige una justificación rigurosa.

Para la Procuraduría, esa decisión habría impedido que otros oferentes participaran en un proceso de selección en igualdad de condiciones, lo que podría constituir una vulneración de los principios que rigen la contratación estatal en el país.

En el expediente se señala que el alcalde de Yondó habría sido el encargado de justificar la modalidad de contratación utilizada y de suscribir el convenio con la fundación. Por su parte, el secretario Ramos Romero habría participado en la elaboración y firma de los estudios previos que sirvieron de sustento técnico y jurídico al proceso.

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Faltas gravísimas, según el ente de control

El Ministerio Público calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, por el posible desconocimiento de los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, planeación y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Si las presuntas irregularidades se llegaran a comprobar, los funcionarios investigados podrían enfrentar sanciones disciplinarias severas, que en casos de faltas gravísimas pueden llegar hasta la destitución del cargo e inhabilidades para ejercer funciones públicas.

Sin embargo, la Procuraduría aclaró que la formulación de cargos es apenas una etapa dentro del proceso disciplinario y no significa que los funcionarios hayan sido declarados responsables. Tanto el alcalde como el secretario conservan la presunción de inocencia y podrán presentar pruebas, argumentos y ejercer su derecho de defensa durante todo el trámite.

Yondó, en el ojo público del Magdalena Medio

Yondó es un municipio de Antioquia ubicado en la subregión del Magdalena Medio, a orillas del río Magdalena y justo frente a Barrancabermeja (Santander), con poco más de 22.000 habitantes. Ariza Rivera llegó a la Alcaldía en las elecciones de 2023, avalado por el movimiento Yondo Avanza, con cerca de 4.200 votos.

Por otra parte, Foncolombia, la entidad contratada, es una organización sin ánimo de lucro de carácter mixto y de segundo orden, constituida en 2021 y con domicilio principal en Bucaramanga, que ha adelantado convenios con distintas administraciones municipales del país.

La administración de Yondó ha estado en el ojo público en los últimos meses. En octubre pasado, el propio alcalde de Yondó denunció amenazas de muerte contra él y su familia, en medio de la tensión que dejó el asesinato de un reconocido líder social y empresario del municipio.

Con el pliego de cargos ya formulado, el proceso disciplinario continuará su trámite y la Procuraduría deberá determinar, una vez analizadas las pruebas y los descargos, si efectivamente existieron irregularidades que comprometan la responsabilidad disciplinaria de los dos funcionarios investigados.