Resumen: Medellín es la segunda ciudad del país con más denuncias por extorsión: 980 casos en 2025 y 758 en 2026. Bogotá lidera. El DNP y Asocapitales proponen un Conpes y 27 acciones.

¡Alerta! Medellín es la segunda ciudad del país con más extorsiones y el delito sigue al alza

Medellín quedó en el segundo lugar del país en extorsiones, solo por detrás de Bogotá, según un estudio técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). La capital antioqueña sumó 980 casos en 2025 y, en lo corrido de 2026, 758 denuncias ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El dato preocupa porque Medellín fue la única entre las cuatro principales capitales donde este delito aumentó en 2025: pasó de 960 casos en 2024 a 980, un alza del 2,1 %. En el mismo periodo, Bogotá bajó 16,1 %, Barranquilla 17,8 % y Cali 7,4 %.

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Así quedó el ranking de las capitales

De acuerdo con el estudio, que usa cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, Bogotá encabezó la lista en 2025 con 2.217 casos, más de seis al día. Medellín ocupó el segundo puesto con 980, seguida de Barranquilla (733), Cali (438) y Cartagena (382).

Estas cinco ciudades concentran el 65 % de los casos de las capitales. En total, las 32 capitales registraron 7.291 denuncias en 2025, el 54,3 % de las que se reportaron en todo el país.

A nivel nacional, las denuncias por extorsión bajaron 3,2 % en 2025, al pasar de 13.869 a 13.428. Sin embargo, el informe advierte que el delito repuntó al inicio de este año: entre enero y abril de 2026 se reportaron 3.936 casos, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025 y 10,1 % más en las capitales.

Qué pasa en Medellín en 2026

Según los datos de la Policía Metropolitana, las 758 denuncias de este año son nueve más que en el periodo comparable de 2025, un aumento cercano al 1 %. El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía, por su parte, reportó 749 casos con corte al 16 de octubre.

La modalidad presencial, en la que el responsable exige directamente el pago, concentra buena parte de los registros: 496 denuncias, frente a las 460 del año anterior. También crecieron los casos cometidos por internet y redes sociales, que llegaron a 122, unos 30 más que en 2025.

En sentido contrario, las denuncias por microextorsión, conocida como “pagadiario”, disminuyeron un 90 %, y la extorsión carcelaria bajó 31 %.

Por comunas, La Candelaria, en el centro de la ciudad, concentra la mayor cantidad de reportes. Le siguen Belén, con 73 casos, y Buenos Aires, con 53.

Capturas y llamado a denunciar

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que las acciones contra este delito continúan y que, hasta el 16 de octubre, las autoridades habían capturado a 118 personas por hechos relacionados con extorsión en la ciudad.

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Las autoridades reiteraron el llamado a no pagar lo que se exija mediante amenazas y a denunciar a través de las líneas gratuitas antiextorsión 147 y 165. La denuncia es confidencial.

Un delito que se mueve del teléfono a las redes

El estudio también describe cómo cambió la forma de extorsionar. La llamada telefónica sigue siendo el medio principal, con el 48,8 % de los casos en las capitales en 2025, y las redes sociales y otras herramientas tecnológicas ya representan el 18,6 %, frente al 7,6 % de 2016.

La Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE) de la Policía estima que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se originan en cárceles. El informe aclara que esa cifra se refiere al origen de las llamadas y no a la proporción de casos.

Además, se calcula que menos del 20 % de los hechos reales se denuncia, por lo que las cifras oficiales serían apenas una parte del problema.

El caso de los comerciantes en Antioquia

La problemática también golpea a otros municipios del departamento. Según la información conocida, en Donmatías, Guadalupe, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Campamento y Anorí, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc estarían cobrando cerca de 20.000 pesos por cada canasta de cerveza distribuida.

De acuerdo con esos reportes, el costo se traslada al consumidor: una cerveza que normalmente vale 3.500 pesos puede venderse entre 4.500 y 6.000. A los establecimientos que venden licores también les estarían exigiendo pagos equivalentes al 7 % y al 10 % de sus ventas.

Qué proponen el DNP y Asocapitales

Para enfrentar el panorama, el DNP y Asocapitales proponen formular un documento Conpes contra la extorsión, con énfasis en la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan de inversión a varios años.

También plantean 27 acciones territoriales agrupadas en tres ejes: prevención (ocho acciones), articulación con Fiscalía y Policía (nueve) y atención integral a las víctimas (diez). Según el informe, son medidas que cada ciudad puede adaptar a sus necesidades.

El documento evaluó además el programa Barrios Libres de Extorsión, aplicado en 2024 y 2025 en Medellín, Bello y Buenaventura, y calificó sus resultados como “parciales y mixtos”. Por eso recomienda revisar su efectividad antes de replicarlo en otras ciudades.

Mientras tanto, las cifras confirman que las extorsiones siguen siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá. Con información de El Colombiano.