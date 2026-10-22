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Resumen: Capturan a alias 'Castaño', presunto integrante del grupo San Pablo, señalado de exigir pagos semanales de entre 30.000 y 100.000 pesos a comerciantes de Aranjuez, en Medellín.

¡Cobraba hasta $100 mil pesos! Cayó alias ‘Castaño’, señalado de extorsionar a comerciantes en Aranjuez

Las autoridades de Medellín capturaron a alias ‘Castaño’, un hombre señalado de cobrar extorsiones a comerciantes de Aranjuez,. Según las investigaciones, sería integrante del grupo delincuencial San Pablo.

La captura se realizó el pasado 6 de octubre en Robledo, en un operativo del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con la Alcaldía de Medellín. El procedimiento se hizo en cumplimiento de una orden judicial.

Alias ‘Castaño’ era requerido por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Aunque fue capturado en Robledo, en el noroccidente de la ciudad, los cobros que se le atribuyen habrían ocurrido en Aranjuez, al otro lado de Medellín.

De acuerdo con la información de la investigación, el hombre se dedicaría a cobrar dinero de manera ilegal en Aranjuez, donde presuntamente les exigía pagos cada semana a dueños de tiendas, tabernas y almacenes.

Las cuotas que, al parecer, imponía a los comerciantes iban desde los $30.000 hasta los $100.000 pesos, según los datos entregados por las autoridades.

Para las autoridades, esta captura representa una afectación a las actividades de cobro ilegal que se le atribuyen al grupo delincuencial San Pablo en este sector de la ciudad.

Además, con la detención de alias ‘Castaño’ se busca avanzar en las investigaciones relacionadas con las intimidaciones a comerciantes de la comuna 4.

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El capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica. Hasta el momento no se ha informado si aceptó o no los cargos que se le imputan, ni si se le impuso alguna medida de aseguramiento. Las autoridades tampoco detallaron a qué hechos corresponde la acusación por desplazamiento forzado, uno de los delitos por los que era buscado.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo llevaba presuntamente realizando estos cobros, cuántos comerciantes habrían sido afectados ni cuánto dinero habría recaudado el grupo con estas exigencias.

Aunque la captura se realizó a comienzos de octubre, los detalles del procedimiento fueron dados a conocer por la Alcaldía de Medellín días después.

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Por tratarse de un proceso en curso, el capturado se presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Las víctimas de extorsión pueden denunciar ante el Gaula a través de la línea gratuita 165, donde la información es manejada de manera reservada, o a la línea 123 de la Policía.

🚨Aquí no vamos a permitir que intimiden ni extorsionen a nuestros comerciantes. Capturado por orden judicial a alias ‘Castaño’ en Robledo, señalado de extorsionar a comerciantes de 📍Aranjuez, a quienes presuntamente exigía pagos semanales de entre $30.000 y $100.000. Según las investigaciones, sería integrante del grupo delincuencial San Pablo y era requerido por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Seguimos trabajando con la Policía Nacional para combatir la extorsión, golpear a las estructuras criminales y proteger a quienes trabajan honestamente en Medellín. Uno a uno van cayendo. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2026

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