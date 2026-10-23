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Resumen: Capturan a alias Chompiras, señalado coordinador del grupo Caicedo, por presuntos cobros extorsivos de hasta 100.000 pesos semanales a vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales en el Centro.

Cayó alias ‘Chompiras’, señalado de extorsionar a vendedores ambulantes en el Centro de Medellín

La Alcaldía de Medellín confirmó la captura de alias ‘Chompiras’, un hombre señalado de coordinar el cobro de extorsiones en La Candelaria, en el centro de la ciudad. Según las autoridades, sería uno de los coordinadores del grupo delincuencial organizado Caicedo.

La captura se realizó en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, en un procedimiento del Gaula de la Policía Metropolitana. El operativo se hizo en cumplimiento de una orden judicial.

Alias ‘Chompiras’ era requerido por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

¿A quiénes les cobraba?

De acuerdo con las investigaciones, el hombre estaría a cargo de coordinar las exigencias económicas que el grupo Caicedo haría en el centro de Medellín.

Entre las presuntas víctimas de estos cobros ilegales se encontrarían trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y personas que se dedican al transporte informal en la zona.

Las cuotas, según las autoridades, iban desde los $30.000 hasta los $100.000 pesos semanales. Se trata de pagos que afectan directamente los ingresos de personas que dependen de lo que ganan cada día para sobrevivir.

Con esta captura, las autoridades buscan golpear las dinámicas de extorsión que se le atribuyen a la estructura Caicedo en La Candelaria y avanzar en el proceso judicial contra su presunto coordinador, según la alcaldía.

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Por tratarse de un proceso en curso, alias ‘Chompiras’ se presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Esta captura se suma a otros resultados recientes contra la extorsión en Medellín. En días anteriores, la Alcaldía informó sobre la detención de alias ‘Castaño’, señalado de exigir pagos semanales de entre $30.000 y $100.000 pesos a comerciantes de Aranjuez, como presunto integrante del grupo San Pablo.

Las víctimas de extorsión pueden denunciar ante el Gaula a través de la línea gratuita 165, donde la información es manejada de manera reservada, o a la línea 123 de la Policía.

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