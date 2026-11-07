¡Medellín sacó la mejor nota! Fitch Ratings ratificó la máxima calificación a sus finanzas

Resumen: Fitch Ratings ratificó a Medellín la máxima calificación nacional, AAA(col), con perspectiva estable, por la solidez de sus finanzas y el crecimiento del recaudo tributario. La ciudad quedó por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y Antioquia entre sus pares.

La agencia internacional Fitch Ratings volvió a darle una gran noticia a Medellín: en su revisión periódica del 5 de noviembre de 2026, la calificadora le ratificó a la ciudad el ‘AAA(col)’, la máxima calificación de su escala nacional, con perspectiva estable, gracias a la solidez de sus finanzas.

Esta nota, la más alta que otorga la firma, se reserva para los emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento frente a otros actores del país. En otras palabras, Medellín conserva un perfil crediticio propio de grado de inversión, algo que muy pocas administraciones locales logran sostener y que le abre las puertas a mejores condiciones de financiación.

¿Por qué Fitch Ratings le mantuvo la calificación a Medellín?

Según la agencia, el desempeño fiscal de la ciudad se mantuvo sólido durante 2025, impulsado por el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias que llegan desde la Nación y los dividendos que entrega Empresas Públicas de Medellín (EPM). Ese comportamiento respaldó márgenes operativos sólidos y un mayor efectivo sin restricciones, es decir, plata disponible para atender los compromisos y las obras de la ciudad.

En la comparación con sus pares, Medellín también salió bien librada: su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla e incluso del departamento de Antioquia.

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El alcalde Federico Gutiérrez celebró el anuncio y aseguró que la calificación es una muestra de que «cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza». El mandatario explicó que el buen respaldo crediticio le permite a la ciudad adelantar obras hoy y distribuir su pago en el tiempo.

«Pensemos en un colegio que necesita aulas nuevas, en una vía que requiere intervención o en una cancha que un barrio lleva tiempo esperando. Son obras que podemos adelantar hoy y que nos van a servir durante muchos años. El crédito nos permite hacerlas antes y distribuir su pago en el tiempo. Cada peso tiene un destino concreto y una forma de pago prevista», expresó Gutiérrez.

Más de 1.800 obras en marcha y un recaudo que crece

El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, recordó que en Medellín hay más de 1.800 obras en marcha, entre megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con varias fuentes: una de ellas es el recaudo tributario del Distrito, que en esta administración creció 27,56 %, al pasar de $2.72 billones a $3.47 billones, y la otra es el crédito.

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«Esto demuestra que hay confianza porque los resultados se ven», afirmó el funcionario, quien insistió en que la ciudad mantiene unas finanzas ordenadas que le permiten seguir invirtiendo.

Fitch también reiteró en su informe que los servicios de salud y educación son las principales responsabilidades de la ciudad y destacó que el gasto operativo ha crecido de la mano de los ingresos, lo que ha permitido mantener un margen operativo positivo y estable.

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¿Qué significa la calificación AAA para el bolsillo de Medellín?

Una calificación como la que ratificó Fitch Ratings no es solo un buen titular: es la carta de presentación de Medellín ante bancos e inversionistas. Entre mejor sea la nota crediticia de una ciudad, más fácil y más barato le resulta endeudarse para financiar grandes obras, porque los prestamistas confían en que pagará. Por eso la ‘perspectiva estable’ también es importante: le dice al mercado que la agencia no prevé cambios negativos en el corto plazo.

Ese respaldo llega en un momento clave, pues el Concejo de Medellín discute el presupuesto de 2027 y la financiación de las grandes obras que necesita la ciudad. Según la administración, la confianza de las calificadoras es la base sobre la que se adelanta ese debate.

Con la ratificación de Fitch Ratings, Medellín conserva su lugar como una de las ciudades con las finanzas más saludables del país y asegura el respaldo para seguir ejecutando su plan de obras en los próximos años.