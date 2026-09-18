El Metro de Medellín mantiene su máxima calificación crediticia

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Resumen: Fitch Ratings ratificó las máximas calificaciones crediticias del Metro de Medellín, con perspectiva estable, y confirmó la nota ‘AAA(col)’ para sus bonos sostenibles.

El Metro de Medellín recibió una nueva ratificación de su perfil financiero por parte de Fitch Ratings, firma internacional que confirmó las máximas calificaciones crediticias de la Empresa, con perspectiva estable. La decisión mantiene la calificación ‘AAA(col)’ para el largo plazo y ‘F1+(col)’ para el corto plazo.

De acuerdo con la información entregada por la Empresa, el resultado está relacionado con aspectos como la fortaleza de sus finanzas, el manejo de los recursos, el bajo nivel de apalancamiento y una liquidez considerada sustancial.

Fitch también tuvo en cuenta el respaldo de la alcaldía de Medellín como socio, cuya probabilidad de apoyo fue evaluada como “prácticamente segura”.

La calificadora igualmente confirmó la máxima calificación de la escala nacional, ‘AAA(col)’, para la emisión de bonos sostenibles del Metro de Medellín por $329.992 millones, realizada el 4 de agosto de 2026. Estos recursos están asociados a proyectos orientados al fortalecimiento de la movilidad sostenible y al desarrollo de la región.

Para la Empresa, conservar estas calificaciones está relacionado con un modelo de gestión basado en la planeación, la transparencia, el gobierno corporativo y la administración responsable de los recursos públicos.

La evaluación financiera permite al Metro atender sus obligaciones y acceder al mercado de capitales en condiciones favorables, según lo señalado en el reporte.

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El informe de Fitch también resalta el papel estratégico que cumple el Metro de Medellín para el Distrito, debido a su participación en el sistema de movilidad de la ciudad-región y al reconocimiento que tiene entre los ciudadanos.

La ratificación representa además una referencia para inversionistas, entidades financieras y otros grupos de interés que siguen el desempeño de la Empresa. En ese contexto, la calificación permite mantener una señal sobre su capacidad financiera para respaldar obligaciones y proyectos de inversión.

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