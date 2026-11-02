Resumen: Medellín celebra 351 años de fundación oficial. La Villa de Nuestra Señora de la Candelaria nació el 2 de noviembre de 1675 y este 2026 la ciudad también conmemora 200 años como capital de Antioquia.

Medellín está de cumpleaños: 351 años de la fundación de la capital antioqueña

Medellín celebra este lunes 2 de noviembre un nuevo aniversario de su fundación oficial: se cumplen 351 años de la erección de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, el acto con el que nació la ciudad que hoy es la capital de Antioquia y una de las más importantes de Colombia.

La fecha recuerda la decisión de la reina regente de España, doña Mariana de Austria, que en 1675 autorizó elevar a villa el poblado que existía en el Valle de Aburrá. El 2 de noviembre de ese año, el gobernador Miguel de Aguinaga declaró creada la villa en lo que hoy es el Parque de Berrío, en el centro de la ciudad, y días después, el 17 de noviembre, tomó posesión su primer Cabildo. Tres años después, en 1678, el rey Carlos II le concedió su escudo de armas mediante una Real Cédula.

Una fecha que tuvo su propio debate

Aunque el 2 de noviembre es la fecha oficial del cumpleaños de Medellín, durante años hubo discusión entre historiadores. Algunos sostienen que la ciudad nació el 2 de marzo de 1616, cuando el oidor Francisco Herrera Campuzano creó el poblado de San Lorenzo de Aburrá, en la zona donde hoy queda El Poblado.

La discusión se zanjó en 1975, cuando el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo 32, declaró el 2 de noviembre de 1675 como la fecha oficial de la fundación de la ciudad. Desde entonces, cada noviembre la capital antioqueña celebra su aniversario.

De villa minera a capital de Antioquia

El crecimiento de la villa fue constante. En 1813, en plena época independentista, Medellín recibió el título de ciudad por su contribución a la guerra, y el 17 de abril de 1826 fue declarada capital de la provincia de Antioquia, en reemplazo de Santafé de Antioquia.

Precisamente, este 2026 la ciudad también conmemora 200 años como capital antioqueña, una efeméride que la Alcaldía celebró en abril con recorridos patrimoniales, conversatorios y actividades culturales en el centro histórico de La Candelaria y el barrio Prado.

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Desde entonces, Medellín pasó de ser un poblado agrícola y minero a convertirse primero en el motor industrial de Colombia y, más tarde, en un referente de innovación. Hoy es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y, según proyecciones del DANE, tiene cerca de 2,5 millones de habitantes, distribuidos en 16 comunas y cinco corregimientos.

Una ciudad que inspira al mundo

La transformación de Medellín es reconocida dentro y fuera del país. La ciudad ha sido destacada internacionalmente por su urbanismo social, su sistema Metro y sus proyectos culturales, y este año la BBC la incluyó entre las cinco ciudades en auge del mundo que los viajeros no deberían perderse.

El año pasado, cuando la ciudad celebró sus 350 años, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezaron un acto protocolario en el Parque de Berrío, el mismo lugar donde nació la villa, acompañado de conciertos de la Filarmónica y una programación cultural que se extendió durante todo el mes de noviembre.

Tres siglos y medio después, la «Eterna Primavera» sigue floreciendo entre montañas, con la misma gente trabajadora que la ha sacado adelante a lo largo de su historia. ¡Feliz cumpleaños, Medellín!