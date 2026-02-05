Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín es elegida por Urban95 Academy entre las 10 ciudades de Latinoamérica que mejor diseñan espacios para niños. Buen Comienzo recibe aplausos mundiales.

Medellín es reconocida internacionalmente por urbanismo para la primera infancia

Medellín vuelve a brillar en el escenario internacional, esta vez por su visión para transformar la ciudad en un lugar más amable para sus ciudadanos más bajitos.

La capital antioqueña ha sido seleccionada por la Urban95 Academy como una de las 10 ciudades latinoamericanas líderes en el diseño de entornos urbanos pensados exclusivamente para la primera infancia.

Este reconocimiento internacional pone el foco en el programa Buen Comienzo, destacándolo como un referente global en políticas públicas de cuidado y desarrollo infantil.

La iniciativa, impulsada por instituciones de la talla de la London School of Economics y el Instituto Tecnológico de Monterrey, evalúa la capacidad de las ciudades para planificar espacios desde una perspectiva de 95 centímetros, que es la estatura promedio de un niño de tres años.

Según la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, este logro resalta una forma distinta de concebir a Medellín, priorizando el bienestar de los menores en la planeación de los entornos públicos.

“Pensar la ciudad desde la altura de las niñas y los niños nos permite brindar una oferta de atención pertinente que pone en el centro su bienestar y el de sus cuidadores”, señaló la funcionaria.

Uno de los pilares que llevó a Medellín a integrar este exclusivo grupo es su red de jardines infantiles públicos, los cuales ofrecen atención integral en todas las comunas del Distrito.

Estos espacios han sido catalogados como ejemplos de innovación social, donde la arquitectura y la pedagogía se unen para ofrecer una oferta 100% pública y de alta calidad.

El compromiso de la alcaldía, respaldado por fundaciones como Van Leer y FEMSA, reafirma que la ciudad no solo construye edificios, sino que diseña futuro a través del urbanismo social.

Con este ingreso a la Urban95 Academy, Medellín fortalecerá su intercambio de conocimientos con otras metrópolis del mundo, asegurando que la planeación urbana siga teniendo como eje central el desarrollo cognitivo y emocional de la niñez.

