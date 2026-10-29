Medellín esperando a Juanfer pa los cuadrangulares y ya embolataron la clasificación

Resumen: Independiente Medellín perdió 3-1 con Internacional de Bogotá, sumó su tercera derrota seguida y sigue octavo con 23 puntos, con tres partidos por jugar para asegurar su cupo en los cuadrangulares. Juan Fernando Quintero, lesionado desde el 22 de septiembre, no estuvo en el viaje y el técnico Amaranto Perea dijo que, si regresa, estaría para las finales.

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Independiente Medellín llegó a Bogotá con la esperanza de dar un paso grande hacia los cuadrangulares y se devolvió con un golpe que enciende todas las alarmas. El Poderoso perdió 3-1 con Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay 2026-II y ahora ve cómo el margen para clasificar se achica a solo tres partidos.

La hinchada roja venía esperando otra cosa. Con el regreso de Juan Fernando Quintero en el horizonte, el plan era llegar vivo y entero a las fases finales para contar con su capitán. Pero el tropiezo en Techo hizo que la ilusión de esperar a Juanfer para los cuadrangulares se enredara con la urgencia de asegurar primero el cupo.

Un primer tiempo para el olvido

Internacional de Bogotá salió presionando desde el comienzo y tuvo la primera clara al minuto 17, cuando Ronaldo Junior remató fuerte dentro del área y Salvador Ichazo respondió con una gran atajada. El DIM intentó reaccionar, pero sin mucha claridad. Al minuto 23, Johan Caballero arrancó desde la mitad de la cancha y definió con un derechazo que dejó sin opciones al arquero visitante. Los locales ahogaron al Medellín, que avanzó líneas, pero dejó espacios que los bogotanos supieron aprovechar.

Con un hombre menos, Inter siguió mandando

En el complemento cambió el panorama cuando Ronaldo Junior fue imprudente ante Jair Murillo y el árbitro le mostró la tarjeta roja. El DIM se fue con todo en busca del empate. Didier Moreno estuvo cerca al minuto 53, Wuilker Faríñez respondió, y al 58 Jeison Medina tuvo la igualdad, pero Carlos Vivas sacó el balón sobre la línea. Diez minutos después, tras un remate de Agustín Martegani, Medina descontó para el Medellín.

Sin embargo, Internacional de Bogotá no se rindió. Fabricio Sanguinetti, la gran figura del partido, provocó un penal y se encargó de ejecutarlo con potencia para vencer a Ichazo. Al final, los locales siguieron presionando y cerraron el 3-1, que dejó a los jugadores del DIM pidiéndole disculpas a su hinchada.

Así quedó la pelea por el octavo puesto

La clasificación no está perdida, pero ya no hay espacio para errores. Después de la jornada, el Medellín sigue octavo con 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y siete derrotas en 16 partidos, con 23 goles a favor y 24 en contra. Pasan a los cuadrangulares los ocho mejores del todos contra todos.

Pisándole los talones están Águilas Doradas, con 22 puntos, y Cúcuta Deportivo, con 21, ambos con 16 partidos jugados. Deportes Tolima e Internacional de Bogotá tienen 20 puntos, y el equipo bogotano tiene un partido más jugado que el DIM. Por encima del DIM están Once Caldas, con 24 puntos, y Atlético Bucaramanga, con 25.

Al equipo de Amaranto Perea le quedan tres compromisos para sellar el cupo, y la tabla apenas le da un punto de ventaja sobre el noveno. Un nuevo resbalón puede dejarlo afuera de la fiesta final.

Juanfer, la gran esperanza

La baja más sentida es la de Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión muscular del recto femoral izquierdo el 22 de septiembre, en el partido ante Jaguares de Córdoba, y desde entonces no ha vuelto a jugar. En las últimas semanas retomó el trabajo en cancha, pero el club no ha precisado una fecha para su regreso, y no fue convocado para el viaje a Bogotá.

Tras el clásico paisa, el técnico fue claro con los tiempos: «Son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Yo creo que si JuanFer está, lo vamos a tener para las finales, antes no va a estar», dijo Amaranto Perea. Es decir, el volante antioqueño estaría disponible, en el mejor de los casos, si el DIM logra meterse entre los ocho.

El propio jugador, por su parte, mandó un mensaje a la hinchada desde sus redes: «Ya casi estamos listos». Y agregó que en el Medellín piensa quedarse tres años. El problema es que para que su regreso sirva para pelear algo, el equipo primero tiene que hacer la tarea sin él.

Lo que viene para el Poderoso

Con el tropiezo ante Inter, el DIM pasó de esperar a su capitán para los cuadrangulares a tener que ganarse el derecho de jugarlos. La reacción de la segunda parte, con Martegani como líder de las ideas, deja algo de esperanza, pero los resultados no acompañan: tres derrotas seguidas y una tabla cada vez más apretada.

Los últimos tres partidos de la fase regular serán finales para el Medellín. Si quiere ver a Juanfer de regreso en los cuadrangulares, el Poderoso tiene que empezar a sumar de a tres cuanto antes.

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