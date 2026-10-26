Resumen: Resumen: Amaranto Perea aseguró que su continuidad en el DIM no depende de él y que el club ya conoce lo conversado; además dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado. El 'poderoso' quedó séptimo con 23 puntos y en riesgo de salir de los ocho.

«No depende de mí»: Amaranto Perea habló de su continuidad en el DIM tras perder el clásico

Minuto30.com .- Luis Amaranto Perea volvió a quedar en el centro del debate tras una nueva derrota del Deportivo Independiente Medellín, esta vez 2-1 ante Atlético Nacional en el clásico paisa de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, y al final del compromiso habló sin rodeos sobre su continuidad al frente del equipo rojo.

En rueda de prensa, el entrenador aseguró que la decisión sobre su futuro no está en sus manos y recordó que con la directiva ya existen conversaciones sobre el tema.

«Con relación a mi continuidad, no depende de mí. El club ya sabe lo que hemos hablado con ellos. Cuando ellos consideren que tiene que ser, conmigo no tendrán problema», manifestó el estratega.

Perea fue un paso más allá y admitió que él mismo podría dar un paso al costado si llega a sentir que ya no puede aportar más al proyecto deportivo del ‘poderoso’.

«En el momento que yo sienta que no doy más, evidentemente también levantaré la mano», agregó el técnico, en unas declaraciones que dejan abierto el debate sobre su permanencia en el banco del DIM.

La remontada que complicó al ‘poderoso’

El clásico paisa, disputado en el estadio Atanasio Girardot, había arrancado de la mejor manera para Independiente Medellín. Al minuto 29, Simarra aprovechó una desatención de la zaga verdolaga y puso el 0-1 parcial con el que el equipo visitante se fue al descanso, dando la sensación de tener el plan táctico bajo control.

Sin embargo, en la segunda mitad Atlético Nacional adelantó sus líneas, monopolizó la pelota y encontró la igualdad al minuto 53 gracias a la pegada de Edwin Cardona. Con el envión anímico a favor, el cuadro de Lucas González siguió insistiendo y al 73 apareció Andrés Sarmiento para firmar el 2-1 definitivo, que desató la fiesta en las tribunas del Atanasio.

Con este resultado, Nacional se afianzó en el liderato de la tabla con 32 puntos y aseguró su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales, mientras que el DIM se estancó en la séptima casilla con 23 unidades y vio cómo se le achica el margen en la pelea por los ocho.

La preocupación en el entorno rojo crece porque el equipo solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 18 disputados, una racha que coincide con el momento más cuestionado del ciclo de Amaranto Perea en el banco.

Detrás del Medellín aparecen Once Caldas, octavo con 21 puntos, y Cúcuta Deportivo, noveno con las mismas 21 unidades, por lo que la permanencia del ‘poderoso’ en zona de clasificación está lejos de estar garantizada en el cierre de la fase regular del campeonato.

Amaranto confía en la reacción del DIM

Pese al golpe, el técnico se aferró al rendimiento mostrado por sus dirigidos durante buena parte del clásico y aseguró que el equipo generó ocasiones suficientes como para merecer un resultado diferente en el marcador.

El estratega expresó además su confianza en que, si el Medellín mantiene el nivel exhibido ante Nacional, podrá ganar los compromisos que le restan y asegurar su cupo en la fase final del torneo.

La derrota en el clásico se suma a un semestre difícil para el ‘poderoso’, que hace menos de dos semanas también quedó eliminado de la Copa Colombia a manos de Atlético Nacional, tras caer 3-2 en un partido vibrante en el mismo escenario.

Desde entonces, el nombre de Amaranto Perea ha estado en el centro de la discusión entre los hinchas. El propio entrenador había reconocido días atrás, tras la caída ante Once Caldas, que debía pensar si le estaba haciendo daño al club, una frase que encendió las alarmas sobre el futuro del proceso.

Mientras tanto, la directiva del DIM guarda silencio público sobre el tema y el técnico sigue al frente de los entrenamientos, con la obligación de sacar resultados inmediatos para mantener vivo el sueño de clasificar a los cuadrangulares y, de paso, defender su continuidad en el cargo.

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