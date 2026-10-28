DIM rechaza versiones sobre la lesión de Juan Fernando Quintero y pide rectificación a un periodista

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín rechazó en un comunicado oficial, publicado el 28 de octubre de 2026, los comentarios sobre la lesión de Juan Fernando Quintero. El club pidió que el periodista rectifique. Según El Tiempo, el periodista es Gustavo Osorio, quien afirmó que el jugador no está lesionado y que pactó diez partidos. El club niega esa versión y Quintero respondió en redes. Los términos del supuesto contrato no están verificados.

El Deportivo Independiente Medellín salió al paso de las versiones sobre la lesión de Juan Fernando Quintero. En un comunicado oficial publicado este miércoles 28 de octubre, el club calificó de «malintencionados y faltos de fundamento» los comentarios que, según indicó, circularon el 27 de octubre sobre el estado de salud del jugador.

Lo que dice el club

El DIM sostiene que, «como mínimo, el ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento». Según el club, sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia «un profundo desconocimiento» del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y «una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa».

El comunicado agrega que el club confía en que el periodista rectifique «este comentario desafortunado», y lo describe como «un profesional con amplia trayectoria y reconocido por la veracidad de su información». El DIM también afirma que Quintero «sigue trabajando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida e informada el 22 de septiembre», con el fin de estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico.

La versión que originó la polémica

El comunicado del club no menciona nombres. De acuerdo con El Tiempo, los comentarios corresponden al periodista Gustavo Osorio, quien dijo: «La información que tengo es que el señor Juan Fernando Quintero no está lesionado. El jugador arregló por diez partidos, de los cuales ya jugó cinco y le faltan cinco, que serían los de cuadrangulares. Es por eso que regresa en las finales».

Se trata de la versión del periodista. Hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que respalde esos términos contractuales, y el club los rechaza en su comunicado.

La reacción de Quintero

Según recogieron El Tiempo y Pulzo, el jugador respondió en redes sociales. «Se le vendrá la segunda demanda, lamentablemente. No se dejen engañar, ya casi estamos listos. ¡Abrazo a todos! En mi casa me quedo tres años más», escribió. En su mensaje habló de una demanda; las fuentes consultadas no reportan que se haya presentado una acción legal.

Lo que se sabe de la lesión

Tras los estudios complementarios, el departamento médico del DIM informó que Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo, y que su incapacidad dependería de su evolución clínica, según lo citó Pulzo. De acuerdo con El Tiempo, el jugador no disputa un partido oficial desde el 22 de septiembre.

El técnico Luis Amaranto Perea, después de la derrota 2-1 ante Atlético Nacional en el clásico, había dicho sobre el caso: «El caso Juanfer es más de lo mismo, son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Creo que si Juanfer está, lo vamos a tener para las finales, antes no va a estar».

Por ahora, la postura oficial del club es que Quintero continúa en recuperación y que las versiones en contrario no tienen fundamento.