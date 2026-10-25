Resumen: El Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé (41' y 87') en el primer clásico de la temporada de LaLiga. Raphinha había empatado para los azulgrana. Pese a la caída, el Barça sigue líder con 27 puntos; el Atlético tiene 25 y el Madrid llegó a 24, a tres de la punta.

Doblete de Mbappé en el Camp Nou: el Real Madrid de Mourinho se quedó con el clásico ante el Barcelona

El Real Madrid se quedó con el primer clásico de la temporada en España. El equipo de José Mourinho venció 2-1 al Barcelona este domingo en el Spotify Camp Nou, con un doblete de Kylian Mbappé y una actuación impecable de Jude Bellingham, que fue el motor de los contragolpes blancos y el socio del gol del triunfo.

Pese a la derrota, el Barcelona sigue líder de LaLiga con 27 puntos, pero su ventaja se recortó: el Atlético de Madrid es segundo con 25 y el Real Madrid, gracias a esta victoria, llegó a 24 unidades y se metió de lleno en la pelea por el título.

Un gol de fortuna abrió el marcador

La primera parte tuvo al Barcelona como dueño de la posesión, pero con pocas ideas para romper a un Real Madrid muy bien plantado atrás, que esperaba su momento para correr. Raphinha tuvo un par de disparos que se marcharon desviados y Andriy Lunin, dueño del arco blanco, repelió un remate de Anthony Gordon.

Del otro lado, Mbappé tuvo la más clara para los visitantes con una volea tras un centro de Arda Güler que también se fue por fuera. Todo cambió al borde del descanso, al minuto 41: un centro de Diomande lo rechazó mal Gerard Martín, el balón pegó en Mbappé, que andaba cerca de la jugada, y la pelota terminó dentro del arco de Joan García. Un gol accidental que valía la ventaja en el clásico.

Raphinha ilusionó al Camp Nou

Tras el descanso, el equipo de Hansi Flick se volcó al ataque y encontró el empate al minuto 61: Pedri habilitó a Raphinha dentro del área y el brasileño definió con un disparo al segundo palo para el 1-1 que encendió a la grada. Antes, Alejandro Balde había entrado en lugar del lesionado Xavi Espart.

El Barcelona siguió insistiendo y se sintió más cerca del segundo, pero el Madrid aguantó el chaparrón y nunca dejó de amenazar a la contra, con Bellingham y Mbappé como lanzaderas. El inglés, de hecho, tuvo una ocasión clara para el 2-0 en una contra que no alcanzó a definir.

La contra letal del Madrid

Cuando peor lo pasaba el equipo blanco llegó la jugada del partido. Al minuto 87, Bellingham metió un pase al área para Eduardo Camavinga, el francés superó a Pau Cubarsí con un autopase y, ante la salida de Joan García, tocó lo justo para cederle el balón a Mbappé, que marcó a placer a puerta vacía su segundo gol de la noche.

Era el noveno gol del francés en cuatro partidos disputados en el campo del Barcelona, un escenario que se le da de maravilla: es el jugador que más goles le ha marcado al conjunto azulgrana en la última década.

El árbitro Juan Martínez Munuera añadió cinco minutos, Mourinho movió el banco para blindar el resultado y Balde vio la tarjeta amarilla por derribar a Mbappé. El Madrid aguantó hasta el pitazo final para celebrar un triunfo que vale mucho más que tres puntos.

Así quedó la tabla de LaLiga

Con la jornada 10 completa, el Barcelona mantiene el liderato con 27 puntos (nueve victorias y una derrota), seguido por el Atlético de Madrid con 25 y el Real Madrid con 24. El Betis es cuarto con 20 unidades.

Para el cuadro catalán es además su segunda derrota en una semana, después de la caída ante el PSG en la Champions League, un doble golpe anímico en plena pelea por todos los títulos. El Madrid, en cambio, respira: el clásico lo devuelve a la discusión y deja la punta a solo tres puntos de distancia.

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