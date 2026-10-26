Balón de Oro 2026: lista completa de ganadores, con Harry Kane y Alexia Putellas a la cabeza

Resumen: Harry Kane y Alexia Putellas se llevaron los premios principales del Balón de Oro 2026 en una gala histórica en Londres. Kane, primer inglés ganador desde 2001, también conquistó el Trofeo Gerd Müller tras marcar 73 goles, mientras España dominó la noche con ocho de los trece premios. El colombiano Luis Díaz terminó en el puesto 24 de la votación final.

Minuto30.com .- El fútbol mundial ya tiene a sus nuevos reyes. Este lunes 26 de octubre se realizó en el teatro London Palladium de Londres la edición número 70 del Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football a los mejores jugadores, entrenadores y equipos de la temporada. Por primera vez en su historia, la ceremonia salió de Francia y se trasladó a la capital inglesa, donde el delantero Harry Kane y la española Alexia Putellas se llevaron los galardones principales.

La velada, presentada por la periodista Kate Scott y el exfutbolista Thierry Henry, tuvo un marcado acento español: ocho de los trece premios de la noche terminaron en manos de jugadores, entrenadores o clubes de ese país. Y hubo presencia colombiana en la votación final: Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y nominado al premio principal, ocupó el puesto 24 entre los treinta aspirantes.

Lista completa de ganadores del Balón de Oro 2026

Estos fueron los premiados en las trece categorías de la noche:

Balón de Oro masculino: Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich) Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (España / Barcelona-London City Lionesses)

Alexia Putellas (España / Barcelona-London City Lionesses) Trofeo Kopa masculino, mejor jugador joven: Lamine Yamal (España / Barcelona)

Lamine Yamal (España / Barcelona) Trofeo Kopa femenino: Vicky López (España / Barcelona)

Vicky López (España / Barcelona) Trofeo Yashin masculino, mejor arquero: Unai Simón (España / Athletic Club)

Unai Simón (España / Athletic Club) Trofeo Yashin femenino: Cata Coll (España / Barcelona)

Cata Coll (España / Barcelona) Trofeo Johan Cruyff masculino, mejor entrenador: Luis de la Fuente (selección de España)

Luis de la Fuente (selección de España) Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona)

Pere Romeu (Barcelona) Trofeo Gerd Müller masculino, máximo goleador: Harry Kane (Bayern Múnich)

Harry Kane (Bayern Múnich) Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral (México / Pachuca)

Charlyn Corral (México / Pachuca) Club masculino del año: París Saint-Germain

París Saint-Germain Club femenino del año: Barcelona

Barcelona Premio Sócrates, labor humanitaria: Bukayo Saka (Inglaterra / Arsenal)

Harry Kane firmó una noche para la historia

El delantero inglés, de 33 años, vivió la consagración definitiva de su carrera. Recibió el trofeo de manos de la leyenda brasileña Ronaldo Nazário y quebró varias sequías de una sola vez: es el primer jugador inglés que gana el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, el quinto de su país en la historia después de Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) y Kevin Keegan (1978 y 1979), y el primer futbolista del Bayern Múnich en alcanzarlo desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Además, Kane se convirtió en el primer deportista que conquista en una misma noche el Balón de Oro y el Trofeo Gerd Müller, el reconocimiento al máximo goleador del año. Sus números explican el doblete: 73 goles en 65 partidos entre el Bayern y la selección de Inglaterra en la temporada pasada, con 61 tantos en 51 compromisos de club, la mayor cifra que un jugador del Bayern ha marcado en una misma campaña.

En la votación final, Kane se impuso al francés Kylian Mbappé (Real Madrid), que fue segundo, y al español Lamine Yamal (Barcelona), tercero, en una de las ediciones más disputadas de los últimos años.

Alexia Putellas alcanzó su tercera corona y España arrasó

En la rama femenina, Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro (2021, 2022 y 2026) e igualó a su compañera Aitana Bonmatí como las más ganadoras del premio. La capitana del Barcelona, que la temporada pasada levantó el póker de títulos con el club catalán y hoy juega en el London City Lionesses, superó en la votación a la polaca Ewa Pajor y a la jamaiquina Khadija Shaw.

El dominio español se extendió por casi toda la gala: Lamine Yamal ganó su tercer Trofeo Kopa consecutivo, Vicky López repitió en la categoría femenina, Unai Simón y Cata Coll fueron los mejores arqueros, Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador tras ganar el Mundial con España, Pere Romeu se llevó el premio en fútbol femenino y el Barcelona fue el club femenino del año. En el fútbol masculino, el París Saint-Germain fue el club del año y el trofeo lo recogió Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

La mexicana Charlyn Corral, delantera del Pachuca, fue reconocida con el Trofeo Gerd Müller femenino como la goleadora del año, mientras que el inglés Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates por su labor humanitaria con la fundación BigShoe, que financia cirugías para niños que las necesitan.

Así quedó el top ten de la votación masculina

1. Harry Kane (Bayern Múnich) – 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 3. Lamine Yamal (Barcelona) – 4. Rodri – 5. Lionel Messi (Inter Miami) – 6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 7. Ousmane Dembélé (PSG) – 8. Erling Haaland (Manchester City) – 9. Michael Olise (Bayern Múnich) – 10. Fabián Ruiz (PSG).

El colombiano Luis Díaz cerró en la posición 24 de la lista de treinta nominados, en su primera temporada como jugador del Bayern Múnich.

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Foto de archivo.