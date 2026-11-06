Masacre en Toro, Valle del Cauca: hombres armados asesinaron a tres mujeres dentro de una vivienda

Resumen: Hombres armados asesinaron a tres mujeres dentro de una vivienda en la zona rural de Toro, Valle del Cauca. Indepaz registró el hecho como la masacre número 104 de 2026 en Colombia. El alcalde ofreció una recompensa de hasta $10 millones; es el segundo ataque armado en el municipio en menos de 24 horas.

Minuto30.com .- Una nueva masacre sacudió al suroccidente de Colombia. Este viernes 6 de noviembre, hombres armados llegaron hasta una vivienda ubicada en la zona rural del municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, y asesinaron a disparos a tres mujeres que se encontraban en su interior. El hecho fue registrado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 104 que se presenta en Colombia en lo corrido de 2026.

El triple homicidio enciende nuevamente las alarmas sobre el crítico panorama de seguridad que vive el norte del Valle del Cauca, una región golpeada por la disputa entre estructuras armadas ilegales.

Así fue el ataque contra las tres mujeres

De acuerdo con el reporte de Indepaz y las versiones preliminares conocidas sobre el caso, los hombres armados llegaron hasta la vivienda, donde se encontraban varias mujeres, y les dispararon de manera indiscriminada, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre el número de atacantes que participaron en el crimen ni sobre los posibles móviles de este nuevo hecho de sangre, que tiene lugar en medio de una ola de violencia que azota al norte del Valle.

Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantan los trámites correspondientes y los exámenes forenses de rigor.

Recompensa de $10 millones para dar con los responsables

Tras el triple homicidio, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en articulación con el Ejército Nacional y la Administración Municipal, con el fin de coordinar las acciones que permitan esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

Las medidas anunciadas van encaminadas al fortalecimiento de la inteligencia y de la Policía Judicial en la zona. Además, fue dispuesto un grupo especial de investigadores que recopila la información necesaria para identificar, ubicar y capturar a quienes estarían detrás del asesinato de las tres mujeres.

Por su parte, el alcalde de Toro, Jhon Fredy Valencia Bedoya, anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información que contribuya a la captura de los autores de este hecho de sangre.

Segundo ataque armado en Toro en menos de 24 horas

La masacre se registró menos de un día después de otro ataque sicarial ocurrido el jueves 5 de noviembre en la vía que conduce a Toro, en el que murieron dos personas y una tercera resultó gravemente herida. Una de esas víctimas fue identificada como Luis Miguel Hernández.

Con el triple homicidio de este viernes, el municipio suma cinco personas asesinadas y una herida en menos de 24 horas, una situación que mantiene en zozobra a los habitantes de esta población del norte del Valle del Cauca.

Alerta por disputas entre grupos armados en la zona

Indepaz advierte que en Toro existe un escenario de riesgo asociado a disputas por el control territorial y de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y el expendio de drogas, dinámicas que pueden generar homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y en localidades cercanas, donde las comunidades se ven expuestas al accionar de los grupos armados.

Según el instituto, en la zona tienen presencia el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y bandas de carácter local. La jurisdicción militar del territorio corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional.

Con el triple crimen de este viernes, ya son 104 las masacres registradas en Colombia durante 2026, de acuerdo con el conteo que adelanta Indepaz, una cifra que refleja el recrudecimiento de la violencia armada en varias regiones del país.

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