Resumen: De acuerdo con los primeros reportes policiales y el seguimiento realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se perpetró al interior de un bar ubicado en el reconocido sector de El Hobo.

¡Baño de sangre en el Valle! Masacre en un bar de Toro deja cuatro muertos y dos heridos: se conocen las identidades

Minuto30.com .- La violencia armada no da tregua en el suroccidente del país. Este domingo 26 de abril, el terror se apoderó del municipio de Toro, ubicado en el norte del Valle del Cauca, luego de que un ataque armado al interior de un establecimiento comercial dejara un lamentable saldo de cuatro personas asesinadas y dos más heridas.

Este nuevo hecho de sangre enciende nuevamente las alarmas sobre el crítico panorama de seguridad en la región.

Sicarios en moto: Así fue el ataque en el sector El Hobo

De acuerdo con los primeros reportes policiales y el seguimiento realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se perpetró al interior de un bar ubicado en el reconocido sector de El Hobo.

Hasta ese lugar llegaron dos hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta. Según relataron testigos a las autoridades, los sujetos descendieron del vehículo, ingresaron al establecimiento y abrieron fuego de manera indiscriminada y en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en el sitio.

En medio de la balacera, dos personas más resultaron con heridas leves y fueron trasladadas rápidamente a centros asistenciales de la región, donde a esta hora reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Identidad de las víctimas mortales

Las autoridades competentes realizaron el respectivo levantamiento de los cuerpos y lograron la identificación de los cuatro hombres que perdieron la vida de forma inmediata en el lugar de los hechos:

Rubiel Antonio Cardona Rojas (45 años)

Jairo Andrés Vasco Hurtado (46 años)

Ofeiner de Jesús Munera Corrales (46 años)

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Cristian Javier Medina (36 años)

Cifras alarmantes: La masacre número 48 del año

El impacto de este suceso va más allá del dolor local. Según los registros confirmados por Indepaz a través de su cuenta de X (@Indepaz), este múltiple homicidio en Toro constituye la masacre número 48 registrada en Colombia en lo corrido del año 2026, y es la quinta que ocurre específicamente en el departamento del Valle del Cauca.

Riesgo inminente y grupos armados en la zona

Este baño de sangre no ocurre en el vacío. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la inminente vulnerabilidad de los habitantes de esta región mediante la Alerta Temprana (AT) 013/25. En dicho documento, se incluyó al municipio de Toro con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de “normas y otras formas de gobernanza ilegal” por parte de los grupos armados representa un riesgo permanente para la población civil.

Actualmente, las autoridades de inteligencia tienen identificada la presencia y accionar de estructuras criminales de alto impacto en esta zona del norte del Valle, principalmente:

El Frente Adán Izquierdo, perteneciente al Bloque Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC de las disidencias de las FARC).

Diversas bandas delincuenciales locales asociadas al microtráfico y la extorsión.

Por el momento, la Policía Nacional y el Ejército han desplegado un operativo en el municipio y sus vías de acceso para intentar dar con el paradero de los sicarios, mientras la Fiscalía asume la investigación para determinar los móviles detrás de esta nueva masacre.