Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Baño de sangre en el Valle! Masacre en un bar de Toro deja cuatro muertos y dos heridos: se conocen las identidades

    La masacre se perpetró al interior de un bar ubicado en el reconocido sector de El Hobo.

    Publicado por: SoloDuque

    Ofrecen $30 millones por información que conduzca a los responsables de una masacre en Cúcuta
    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia
    ¡Baño de sangre en el Valle! Masacre en un bar de Toro deja cuatro muertos y dos heridos: se conocen las identidades

    Resumen: De acuerdo con los primeros reportes policiales y el seguimiento realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se perpetró al interior de un bar ubicado en el reconocido sector de El Hobo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La violencia armada no da tregua en el suroccidente del país. Este domingo 26 de abril, el terror se apoderó del municipio de Toro, ubicado en el norte del Valle del Cauca, luego de que un ataque armado al interior de un establecimiento comercial dejara un lamentable saldo de cuatro personas asesinadas y dos más heridas.

    Este nuevo hecho de sangre enciende nuevamente las alarmas sobre el crítico panorama de seguridad en la región.

    Sicarios en moto: Así fue el ataque en el sector El Hobo

    De acuerdo con los primeros reportes policiales y el seguimiento realizado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se perpetró al interior de un bar ubicado en el reconocido sector de El Hobo.

    Hasta ese lugar llegaron dos hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta. Según relataron testigos a las autoridades, los sujetos descendieron del vehículo, ingresaron al establecimiento y abrieron fuego de manera indiscriminada y en repetidas ocasiones contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en el sitio.

    En medio de la balacera, dos personas más resultaron con heridas leves y fueron trasladadas rápidamente a centros asistenciales de la región, donde a esta hora reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

    Identidad de las víctimas mortales

    Las autoridades competentes realizaron el respectivo levantamiento de los cuerpos y lograron la identificación de los cuatro hombres que perdieron la vida de forma inmediata en el lugar de los hechos:

    Rubiel Antonio Cardona Rojas (45 años)

    Jairo Andrés Vasco Hurtado (46 años)

    Ofeiner de Jesús Munera Corrales (46 años)

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    Cristian Javier Medina (36 años)

    Cifras alarmantes: La masacre número 48 del año

    El impacto de este suceso va más allá del dolor local. Según los registros confirmados por Indepaz a través de su cuenta de X (@Indepaz), este múltiple homicidio en Toro constituye la masacre número 48 registrada en Colombia en lo corrido del año 2026, y es la quinta que ocurre específicamente en el departamento del Valle del Cauca.

    Riesgo inminente y grupos armados en la zona

    Este baño de sangre no ocurre en el vacío. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la inminente vulnerabilidad de los habitantes de esta región mediante la Alerta Temprana (AT) 013/25. En dicho documento, se incluyó al municipio de Toro con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de “normas y otras formas de gobernanza ilegal” por parte de los grupos armados representa un riesgo permanente para la población civil.

    Actualmente, las autoridades de inteligencia tienen identificada la presencia y accionar de estructuras criminales de alto impacto en esta zona del norte del Valle, principalmente:

    El Frente Adán Izquierdo, perteneciente al Bloque Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC de las disidencias de las FARC).

    Diversas bandas delincuenciales locales asociadas al microtráfico y la extorsión.

    Por el momento, la Policía Nacional y el Ejército han desplegado un operativo en el municipio y sus vías de acceso para intentar dar con el paradero de los sicarios, mientras la Fiscalía asume la investigación para determinar los móviles detrás de esta nueva masacre.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.