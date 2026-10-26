Seis personas fueron asesinadas en Suaza: nueva masacre estremece al sur del Huila

El vehículo en el que se movilizaban cinco de las víctimas fue incinerado; en el lugar quedaron los cuerpos de las víctimas (Minuto30 censuró los cuerpos). Fotos sacadas de redes sociales.

Resumen: Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma de Suaza, Huila. Cinco viajaban en una camioneta que fue incinerada y la sexta era un habitante de la zona. Autoridades investigan si la masacre estaría relacionada con extorsiones.

Una masacre sacudió este lunes 26 de octubre la zona rural del sur del Huila. Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma, del municipio de Suaza, en un hecho violento cuyas circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, cinco de las víctimas se movilizaban en una camioneta que fue interceptada por hombres armados. Los ocupantes habrían sido obligados a descender del vehículo, al que luego le prendieron fuego. La secuencia exacta del ataque aún no ha sido esclarecida oficialmente.

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La sexta víctima sería un habitante de la comunidad que habría muerto en medio del cruce de disparos. Las circunstancias de su muerte, y su posible relación con quienes iban en la camioneta, también hacen parte de la investigación.

¿Qué se sabe del ataque en Suaza?

Vecinos del sector reportaron, hacia las 11 de la mañana de este lunes, un cruce de disparos en la zona. Posteriormente fueron hallados los cuerpos sin vida y se dio aviso a las autoridades competentes.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y el CTI de la Fiscalía, adelanta labores operativas y de verificación para esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni la de los responsables.

Una de las principales líneas de investigación de la masacre apunta a las extorsiones, conocidas en la región como «vacunas». Versiones de habitantes del sector indican que, durante varios días, se habría citado a comerciantes del sur del Huila a pagos de extorsión en la zona donde hoy asesinaron a estas personas, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas a ese delito.

De manera preliminar, al menos cinco de las víctimas tendrían presuntos vínculos con intimidaciones y cobros ilegales, una hipótesis que deberá ser verificada por los investigadores para determinar qué motivó los homicidios.

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El Huila, entre dos masacres en menos de dos días

La masacre de Suaza se suma a otro hecho violento reportado en el departamento en menos de 36 horas: en Algeciras, también en el Huila, tres personas fueron asesinadas en un establecimiento nocturno. Entre ambos casos ya son nueve las víctimas que deja la ola de violencia en ese departamento del sur del país.

Imagen del lugar donde ocurrió el ataque en Suaza, sacada de redes sociales (Minuto30 censuró los cuerpos de las víctimas).

El panorama nacional también preocupa a las autoridades. Según el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los primeros cinco meses de 2026 se registraron en Colombia 54 masacres con 233 víctimas mortales, una cifra que se acerca a los 256 asesinatos documentados durante todo el año 2025. En el mismo periodo fueron asesinados 59 líderes sociales.

El director de Indepaz, Leonardo González, ha advertido que muchos de estos hechos no son inesperados, pues las comunidades venían denunciando amenazas, control social, restricciones a la movilidad y presencia de grupos armados ligados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilegales.

Por ahora, la comunidad de Suaza permanece a la espera de un pronunciamiento oficial sobre esta masacre, mientras las autoridades adelantan la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de evidencias en la vereda La Palma.