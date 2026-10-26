Resumen: Alias Cali, cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras del ELN, fue abatido en la vereda Fátima, en Sardinata (Norte de Santander), en una operación conjunta de Ejército, FAC y Policía. Dos presuntos integrantes fueron capturados y se incautaron un fusil AK-47, una escopeta, una pistola y una granada. Tenía orden de captura de la Fiscalía y lideraba las extorsiones a mineros, agricultores y comerciantes de la zona.

Golpe al ELN en el Catatumbo: abatieron a alias Cali, el hombre que manejaba la plata de las extorsiones

Un duro golpe a las finanzas del ELN en el Catatumbo. En la mañana de este lunes 26 de octubre, el Ejército Nacional confirmó que fue abatido alias Cali, máximo cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras de esa guerrilla, en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Según el reporte oficial, durante la operación también fueron capturadas dos personas señaladas de hacer parte de la misma estructura y se incautó material de guerra e intendencia.

Una operación conjunta en la vereda Fátima

La acción se desarrolló en la vereda Fátima, en el área rural de Sardinata. Participaron soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, de la Trigésima Brigada del Ejército, junto con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

El general Néstor Nieto Rivera, comandante de la Trigésima Brigada, explicó que en la operación se logró «la neutralización de un sujeto y la captura de dos presuntos integrantes» del ELN en esa zona del Catatumbo.

El presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció sobre el resultado a través de su cuenta de X y habló de un «golpe contundente al ELN en Norte de Santander».

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¿Quién era alias Cali?

El objetivo principal de la operación era Luis Eliecer Contreras Buitrago, conocido como alias Cali o ‘Pachelero’, quien llevaba más de 20 años en esa organización armada.

De acuerdo con las autoridades, desde hacía cinco años era el cabecilla financiero del Frente Juan Fernando Porras. Lideraba una estructura de milicias encargada de mover las extorsiones a los sectores minero, agrícola y comercial en Sardinata, Bucarasica y el sector conocido como la ‘Y’ de Astilleros.

Contra alias Cali había una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Lo que se incautó

Entre el material hallado, las autoridades reportaron un fusil AK-47 calibre 7,62 mm, una escopeta calibre 22, una pistola de 9 mm y una granada de mano, además de material de intendencia.

Todo lo incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Los dos capturados deberán responder ante la justicia por su presunta pertenencia a la estructura armada, y sus responsabilidades las definirán los jueces.

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Sardinata, en la mira de la fuerza pública

El resultado se conoce pocos días después de que tropas del Ejército ubicaron y destruyeron, en la vereda San Roque de Sardinata, un laboratorio para procesar cocaína atribuido al mismo Frente Juan Fernando Porras, donde se hallaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

Sardinata y el resto del Catatumbo llevan meses en el centro de la atención nacional. La región vivió en 2025 la mayor emergencia humanitaria registrada en el país, según la Defensoría del Pueblo, con más de 64 mil personas desplazadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Esa confrontación llevó al Gobierno de entonces a declarar el estado de conmoción interior en la región.

Las operaciones continúan

El Ejército señaló que las operaciones militares y policiales en la región continúan con el propósito de debilitar las redes logísticas y armadas de los grupos que delinquen en Norte de Santander.

Mientras tanto, las tropas mantienen el despliegue en la zona para evitar confrontaciones y posibles retaliaciones de las estructuras armadas que hacen presencia en el Catatumbo.

Las comunidades de Sardinata, Bucarasica y la ‘Y’ de Astilleros han convivido por años con las presiones de la estructura que él lideraba, según el perfil entregado por las autoridades.