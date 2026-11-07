Resumen: El Ministro de Defensa atribuyó al ELN el ataque al cantón militar de Santa Rosa del Sur: sería venganza por la captura de alias Carrito

«Fue una represalia del ELN»: Mindefensa reveló el móvil del atentado contra el cantón militar en Bolívar

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, señaló directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el responsable del atentado terrorista que este sábado 7 de noviembre sacudió el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. Según el funcionario, el ataque con drones cargados de explosivos habría sido una represalia de esa guerrilla por la captura de alias ‘Carrito’, uno de sus cabecillas en la región.

El pronunciamiento del jefe de la cartera de Defensa llegó horas después del ataque, que ocurrió sobre el mediodía y que, de acuerdo con el último balance entregado por el Ejército Nacional, dejó tres personas fallecidas y 47 lesionadas, de las cuales 16 presentan heridas de gravedad.

«Un acto de barbarie y sevicia terrorista»

A través de su cuenta oficial de X, el Ministro de Defensa rechazó con contundencia lo ocurrido contra los soldados que se encontraban en las instalaciones militares de Santa Rosa del Sur y aseguró que el hecho merece el rechazo de todo el país.

«Condenamos con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna y merece el rechazo de toda Colombia», trinó el general (r) Mora López.

Condenamos con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna y merece el rechazo de toda Colombia. Este ataque sería una represalia del ELN por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Desplegaremos todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia. No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos. — Mindefensa (@mindefensa) November 7, 2026

El atentado sería una represalia por la captura de alias ‘Carrito’

En el mismo mensaje, el ministro entregó la primera hipótesis oficial sobre el móvil del ataque: una venganza del ELN por la reciente captura de alias ‘Carrito’, señalado cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó de esa organización criminal.

De acuerdo con el funcionario, este hombre era el responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental del ELN, por lo que su captura habría significado un golpe directo a la estructura económica de la guerrilla en esa zona del país.

«Este ataque sería una represalia del ELN por la captura de alias ‘Carrito’. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario», agregó el ministro, quien prometió que no habrá tregua en la búsqueda de los responsables.

«Desplegaremos todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia. No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos», sentenció.

Esto le podría interesar: ¡Duro golpe en Bolívar! Cinco militares muertos y 35 heridos deja ataque con drones contra cantón militar

Así fue el ataque con drones contra el cantón militar

El atentado fue ejecutado sobre el mediodía de este sábado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, que fueron dirigidas contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, un municipio del sur de Bolívar históricamente acechado por la presencia de grupos armados ilegales.

Tras conocerse lo ocurrido, el Ejército Nacional activó los protocolos de seguridad y comenzó las verificaciones para establecer las afectaciones ocasionadas por la acción terrorista. Los heridos fueron remitidos a diferentes centros asistenciales del municipio y de Bucaramanga, donde reciben atención médica; 16 de ellos presentan lesiones de gravedad.

Esto le podría interesar: ¡Dolor en el Ejército! ELN asesinó a dos soldados con drones cargados de explosivos en Chocó

Mientras avanzan las verificaciones y la atención a los lesionados, las autoridades mantienen desplegada la búsqueda de los responsables del ataque, uno de los más violentos registrados contra la Fuerza Pública en lo que va del año.

Ministro de Justicia también rechazó el atentado

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se sumó a los pronunciamientos de rechazo y manifestó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y todos los integrantes de la fuerza pública. En un comunicado, calificó el ataque como una acción criminal contra quienes tienen la misión de defender al país.

«Atacar a quienes defienden a Colombia es un acto criminal. Bajo el liderazgo del presidente de la República, el Gobierno nacional mantiene su determinación de enfrentar a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado», señaló el jefe de esa cartera.

Las autoridades esperan que las operaciones desplegadas en el sur de Bolívar permitan dar con el paradero de quienes planearon y ejecutaron el atentado contra el cantón militar, por el que el Gobierno nacional ya anunció que no habrá descanso.