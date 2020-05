Españoles varados en Uruguay hablan con el cónsul buscando regresar a su país

Un grupo de unos 50 españoles y uruguayos residentes en España se reunieron este jueves frente a la embajada de la nación europea y mantuvieron un encuentro con el cónsul, a quien le pidieron una solución para poder retornar a su país.

“Les hemos explicado nuestra reivindicación de que queremos un vuelo que nos repatríe no solo a españoles, sino a uruguayos que tienen la residencia y el trabajo en España, que nos lleven a Madrid en un vuelo fletado”, explicó a Efe Félix García, una de estas personas.

Además, resaltó que el cierre de fronteras y la suspensión de los vuelos por el COVID-19 generó diversos problemas a una parte del grupo, entre los que apuntó la falta de dinero para costear los alquileres de vivienda, el fin de los seguros médicos y la falta de medicamentos.

Por otra parte, García puntualizó que la mayoría de las cerca de 200 personas que integran el grupo recibieron un correo electrónico que les pidió facilitar sus datos y la ciudad de España a la que quieren viajar.

“Ellos nos han dicho que lo están intentando, parece que no lo ven fácil. La otra solución que nos dicen es que los vuelos que van a salir de Buenos Aires hacia Madrid, que algunos no van a ir llenos, hagan escala en Montevideo y que nos puedan ir llevando. Ellos insisten en que están haciendo todo lo posible”, resaltó.

Otra de las personas que acudió a la puerta de la embajada fue Lorena Córdoba, una diseñadora que estaba acompañada de su perra Gala.

Durante un diálogo con Efe, la mujer, oriunda de Barcelona, dijo que está varada hace dos meses y no puede salir porque no tiene un papel de su mascota que le exige Uruguay para poder viajar a su país.

“Si me dejaran pasar a Argentina yo muchos problemas que tengo acá, emocionales y económicos, no los estaría teniendo, porque desde allá tengo vuelos un poco más frecuentes, podría tener ayuda y no me estarían pidiendo el papelito de mi perra”, destacó.

Consultado por Efe por vía telefónica, el cónsul general de España en Uruguay, José Rodríguez Moyano, expresó que todo su equipo está trabajando en el tema y está estudiando todas las posibilidades de lograr un vuelo para que las personas puedan retornar.

“Tan pronto tengamos algo que ofrecer evidentemente lo vamos a informar”, apuntó.

En Uruguay, según datos oficiales, se han registrado 719 casos de coronavirus y 19 muertes.

Mientras España, uno de los países más afectados del mundo por la enfermedad, con más de 27.000 muertos y unos 229.000 casos diagnosticados, afronta ahora una grave crisis económica con serias consecuencias sociales.

EFE