¡Pilas! Marchas del 1 de mayo en Bogotá: se suspenderá la ciclovía en estos tramos

Resumen: La ciclovía estará suspendida en la Carrera 6 entre calle 6B y Plaza de Bolívar y en la Carrera 7 entre calle 45 y Plaza de Bolívar a partir de las 8:30 a.m. La suspensión se debe a las marchas del 1 de mayo. Se recomienda a los ciclistas tomar la Carrera 13 o la Carrera 10 para conectar con la Avenida El Dorado.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá anunció que debido a las marchas de este 1 de mayo se suspenderá la ciclovía en algunos tramos.

Tenga en cuenta que será a partir de las 8:30 a.m.

Le puede interesar: ‘Que pesar’: Casi no sacan a un perrito que quedó atrapado en las escaleras eléctricas de un centro comercial en Bogotá

Con el fin de salvaguardar la seguridad de los usuarios y de nuestro personal, se suspenderán los siguiente tramos de la Ciclovía:

-Carrera 6, entre calle 6B y Plaza de Bolívar

Sigue al canal de WhatsApp de Movilidad

-Carrera 7, entre calle 45 y Plaza de Bolívar

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Se recomienda tomar la carrera 13 y la carrera 10, para conectar con la Avenida El Dorado.

Recorrido marchas del 1 de mayo en Bogotá

Las movilizaciones comenzarán desde la avenida Primero de Mayo con Caracas sobre las 8:30 a.m., el Parque Nacional (9:00 a.m.), Universidad Nacional – Calle 26 (9:00 a.m.)

Tenga en cuenta que el punto de llegada será la Plaza de Bolívar.

Más noticias de Bogotá