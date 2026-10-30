Más que pintura: obras de renovación cambiarán ocho sedes educativas de Medellín

Resumen: La Alcaldía de Medellín inicia obras de renovación en ocho sedes educativas de La Candelaria, Laureles-Estadio y Guayabal, con una inversión superior a $10.100 millones que beneficiará a más de 7.100 estudiantes. Los trabajos incluyen espacios académicos, deportivos, sanitarios y redes, según las necesidades de cada sede.

Las obras de renovación que inicia la Alcaldía de Medellín llevarán cambios a ocho sedes educativas de tres comunas de la ciudad. La intervención apunta a mejorar los espacios en los que estudian miles de niñas, niños y jóvenes, con trabajos que van más allá de la apariencia de los edificios.

Foto: Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el proyecto tiene una inversión superior a los $10.100 millones y beneficiará a más de 7.100 estudiantes. Las sedes están ubicadas en La Candelaria, Laureles-Estadio y Guayabal, y recibirán adecuaciones según sus necesidades.

¿Cuáles son las sedes que recibirán las intervenciones?

En la comuna 10-La Candelaria, las obras llegarán a las instituciones educativas Héctor Abad Gómez, Javiera Londoño, Centro Formativo de Antioquia (CEFA) y San Benito. Este sector concentra cuatro de las ocho sedes incluidas en el anuncio de la Alcaldía de Medellín.

En la comuna 11-Laureles-Estadio, se renovarán las secciones Escuela Agrupación Colombia y La Iguaná. Por su parte, en la comuna 15-Guayabal, los trabajos se realizarán en la Institución Educativa Cristo Rey y la sección Escuela Cristo Rey-Apolo.

El anuncio corresponde al inicio de las obras, no a la entrega de espacios terminados. El objetivo es que las comunidades educativas de estas sedes cuenten con ambientes más seguros y adecuados para desarrollar sus actividades de aprendizaje.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Qué incluyen las obras de renovación en las sedes?

Las obras de renovación contemplan el mejoramiento de fachadas, espacios recreodeportivos y aulas de sistemas. También incluyen comedores, unidades sanitarias, zonas verdes y redes eléctricas y tecnológicas. El alcance de las intervenciones se ajustará a las necesidades de cada sede, de acuerdo con la Secretaría de Educación.

Esto significa que el proyecto reúne distintos tipos de trabajos en la infraestructura escolar. Las adecuaciones abarcan tanto espacios de uso académico como lugares destinados a la alimentación, el deporte y otras actividades de la comunidad educativa.

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La apuesta, según la Alcaldía de Medellín, es transformar la infraestructura para ofrecer mejores condiciones a los estudiantes. Con estas intervenciones, la ciudad continúa desarrollando su estrategia de Escuela Inteligente, que vincula los espacios educativos con el aprendizaje y el desarrollo de capacidades de niñas, niños y jóvenes.

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Foto: Alcaldía de Medellín

¿Qué busca la estrategia Escuela Inteligente?

Como contexto de esta apuesta educativa, la Secretaría de Educación explicó en una publicación de octubre que Escuela Inteligente integra infraestructura renovada, tecnología para el aprendizaje y pedagogías innovadoras. También incorpora espacios que favorezcan el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes.

En esa publicación, la entidad informó sobre una entrega de dotación para laboratorios y aulas especializadas en 217 colegios oficiales, con una inversión superior a $4.600 millones. Ese anuncio corresponde a un proceso de dotación distinto de las obras en las ocho sedes y ayuda a entender los componentes de la estrategia de la ciudad.

Entre los elementos de esa dotación están las Aulas TIM, dedicadas a tecnología, informática y multimedia. La Secretaría reportó la entrega de 97 aulas completamente dotadas y 538 elementos adicionales para fortalecer estos ambientes en 191 colegios oficiales de Medellín.

La entrega también incluyó 3.153 elementos para laboratorios en 155 colegios. Según la entidad, la intención es que los estudiantes puedan experimentar, poner a prueba sus ideas, desarrollar proyectos y buscar soluciones a problemas de su entorno, como complemento del aprendizaje tradicional.

En ese marco, las obras de renovación en las ocho sedes se concentran en mejorar los espacios físicos y las redes necesarias para el funcionamiento de los establecimientos. La inversión anunciada por la Alcaldía de Medellín busca que más de 7.100 estudiantes tengan entornos adecuados para aprender y desarrollar sus capacidades.