Alcantarilla de la vía Panamericana, en el Cauca, donde fueron detectados los artefactos explosivos. Foto: Ejército Nacional.

Resumen: El Ejército Nacional necesitó más de seis horas para neutralizar una carga de unos 600 kilos de explosivos instalada bajo una alcantarilla de la Panamericana, en El Patía (Cauca). Eran tres cilindros de 100 libras, retirados con apoyo del Grupo MARTE y la Brigada 29. Además, las tropas retiraron 12 vallas de las disidencias. Los explosivos ponían en riesgo a más de 400 familias y, al terminar la operación, la vía fue habilitada.

Más de seis horas tardó el Ejército en neutralizar 600 kilos de explosivos en la vía Panamericana, en Cauca

Más de seis horas de trabajo ininterrumpido necesitaron los soldados del Ejército Nacional para neutralizar una carga de aproximadamente 600 kilogramos de explosivos que había sido instalada bajo una alcantarilla de la vía Panamericana, en el municipio de El Patía, en el sur del Cauca. Solo cuando terminó la operación, las autoridades pudieron reabrir el paso por este corredor estratégico del suroccidente del país.

El hallazgo se registró en la mañana del lunes 19 de octubre, cuando tropas que adelantaban labores de seguridad en el tramo comprendido entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo detectaron un área acondicionada con artefactos bajo la alcantarilla. De inmediato se ordenó el cierre preventivo de la vía, lo que dejó represados a cientos de viajeros y vehículos de carga en ambos sentidos.

Seis horas de una operación de alta complejidad

La neutralización estuvo a cargo del Grupo MARTE de la Tercera División del Ejército, con el apoyo de los equipos antiexplosivos de la Brigada 29. Según el Ejército, el material estaba acondicionado en tres cilindros de 100 libras cada uno, y su retiro exigió un procedimiento técnico minucioso, paso a paso, por la cercanía de viviendas y por el tránsito constante de personas en la zona.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo, explicó que cada maniobra tuvo que ejecutarse con extremo cuidado. «Los equipos antiexplosivos trasladaron los elementos hasta un sector seguro, donde realizaron su destrucción controlada. Cada maniobra se ejecutó con precisión», señaló el oficial.

Tras más de seis horas, los cilindros fueron llevados a un lugar apartado, donde se hizo su destrucción controlada, sin afectaciones para la población. Una vez retiradas las cargas y descartadas otras posibles amenazas en el sector, el tránsito fue habilitado en su totalidad para viajeros y transportadores.

Vallas de las disidencias y riesgo para 400 familias

Además del material explosivo, las tropas retiraron 12 vallas alusivas a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal al que el Ejército atribuye, de manera preliminar, la instalación de las cargas.

De acuerdo con la institución, los explosivos representaban un riesgo para más de 400 familias del sector y para las miles de personas que a diario circulan por este corredor vial, fundamental para la movilidad y la economía del suroccidente colombiano.

El Ejército aseguró que la operación permitió restar capacidad destructiva al grupo armado ilegal y proteger a las comunidades y a quienes utilizan esta vía para desplazarse, trabajar y transportar sus productos.

La sombra de El Túnel

Sobre la magnitud del material, el alcalde de El Patía manifestó que, según los reportes de las autoridades, la carga podía ser comparable con la que fue instalada a finales de abril en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un atentado dejó 21 personas muertas y más de 60 heridas, además de la destrucción de un tramo de la vía entre Popayán y Cali.

«Esta situación sigue recrudeciendo el conflicto social y armado en el Cauca», agregó el mandatario local, quien insistió en la necesidad de reducir el impacto del conflicto sobre la población civil.

Rechazo de los gremios

Por su parte, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca rechazó la instalación de artefactos explosivos en el corredor internacional y señaló que este tipo de acciones genera cierres e interrupciones que afectan la reactivación económica de la región. Los gremios pidieron al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y locales acciones concretas de seguridad que garanticen la prosperidad de los territorios.

Las autoridades mantienen la presencia de tropas en el sector e invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso en el corredor vial. La Panamericana, que conecta el sur del país con el resto de Colombia y con la frontera con Ecuador, ha sido escenario de otros hechos de violencia en las últimas semanas, lo que mantiene en alerta a transportadores y habitantes de la región.

Para quienes se movilizan por esta vía, la recomendación de las autoridades es planear los desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de la Fuerza Pública y consultar los reportes oficiales del estado de la vía antes de viajar.

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