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¡Más de 5.200 reportes! Así se sintió en 20 departamentos el temblor de 5,6 de esta madrugada

El SGC ya recibió 5.257 reportes de 258 municipios en 20 departamentos por el temblor de 5,6 de esta madrugada. La intensidad máxima fue de 6, de daño leve.

Publicado por: SoloDuque

¡Más de 5.200 reportes! Así se sintió en 20 departamentos el temblor de 5,6 de esta madrugada
Foto: Redes Sociales.
¡Más de 5.200 reportes! Así se sintió en 20 departamentos el temblor de 5,6 de esta madrugada

Resumen: El SGC publicó el mapa de intensidades del sismo de 5,6 de esta madrugada, construido con 5.257 reportes de 258 municipios de 20 departamentos; la máxima fue 6, daño leve.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó en la tarde de este martes 3 de noviembre el reporte «Sismo Sentido» del temblor de magnitud 5,6 que sacudió al país en la madrugada, un mapa de intensidades construido gracias a los miles de reportes que enviaron los ciudadanos tras sentir el movimiento.

Con corte a la 1:00 p. m., la entidad había recibido 5.257 reportes, provenientes de 462 centros poblados, ubicados en 258 municipios de 20 departamentos de Colombia. La cifra muestra qué tan amplia fue la percepción del sismo, que ocurrió a las 4:13 a. m., tuvo profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, y despertó a buena parte del territorio nacional. El movimiento se percibió con fuerza en el centro y el occidente del país y generó evacuaciones preventivas en edificios de varias ciudades durante la madrugada.

Mapa de intensidades del sismo de magnitud 5,6 del 3 de noviembre de 2026, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano con reportes de la comunidad

¿Dónde se sintió más fuerte?

Según el reporte del SGC, la intensidad máxima alcanzó el nivel 6 en la escala macrosísmica europea EMS-98, que corresponde a «daño leve». Ese nivel se reportó en los municipios de Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega y Ataco, en el Tolima; Andalucía, en el Valle del Cauca, y Buenavista, en el Quindío.

Los sitios con mayor número de reportes fueron Bogotá, Cali, Ibagué, Armenia y Pereira. De acuerdo con los datos del visor de la entidad, en Ibagué, Armenia y Pereira la intensidad evaluada fue de 5, es decir, el sismo se «sintió fuertemente», mientras que en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Villavicencio alcanzó el nivel 4, que significa «sentido ampliamente». En ciudades como Neiva también hubo reportes de nivel 4 y en Popayán de 3.

La escala EMS-98 mide los efectos del sismo sobre las personas y las estructuras: el nivel 2 es «apenas sentido», el 3 «sentido levemente», el 4 «sentido ampliamente», el 5 «sentido fuertemente», el 6 «daño leve», el 7 «daño moderado» y más de 7 corresponde a «daño severo».

¿Cómo se construye este mapa?

A diferencia de los boletines instrumentales, que se elaboran con los registros de las estaciones de la Red Sismológica Nacional, el mapa de «Sismo Sentido» se alimenta de los formularios que diligencia la ciudadanía contando cómo percibió el movimiento en su municipio. Por eso la entidad insiste en que cada reporte cuenta: entre más personas diligencien el cuestionario, más preciso queda el panorama de los efectos del temblor.

La entidad explica que los puntos de intensidad del mapa se determinan teniendo en cuenta todos los formularios recibidos. Los datos pasan por un filtro automático de tipo estadístico, pero no se comprueban de forma individual. Además, advierte que a partir de una intensidad igual o mayor a 6 se necesita una verificación en el sitio por personal capacitado.

El llamado del SGC

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitado el formulario en sismosentido.sgc.gov.co para que las personas que sintieron el temblor sigan reportando su experiencia, una herramienta que ayuda a los científicos a complementar los datos instrumentales y a entender mejor los efectos del sismo en el territorio. La entidad también recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las actualizaciones del evento.

El sismo de las 4:13 a. m. tuvo su epicentro en Chaparral, en el sur del Tolima, y dejó una mujer herida y daños en viviendas, comercios y una iglesia de ese municipio. La entidad reveló además que la zona registra un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre, con más de 1.632 temblores de magnitud mayor a 2, y que el Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica. Los especialistas recuerdan que las réplicas hacen parte del comportamiento normal de este tipo de eventos.

Lea también: ¡Dato clave! El SGC revela que Chaparral lleva un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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