¡Dato clave! El SGC revela que Chaparral lleva un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre

Resumen: El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo de magnitud 5,6 en Chaparral, Tolima, tuvo cinco réplicas entre 2,1 y 3,5 y más de 4.500 reportes de sentido, concentrados en Bogotá, Valle del Cauca y Tolima. Además, reveló que la zona registra un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre, con más de 1.632 temblores de magnitud mayor a 2, y pidió consultar solo canales oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó un nuevo parte oficial sobre el sismo de magnitud 5,6 que sacudió a Chaparral, en el sur del Tolima, a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre. La entidad confirmó que el evento tuvo una profundidad superficial de aproximadamente 19 kilómetros y dejó, con corte a las 7:25 a. m., cinco réplicas con magnitudes entre 2,1 y 3,5. Además, hizo una revelación que pone en contexto lo que siente la zona desde hace semanas: Chaparral registra un enjambre sísmico desde el 20 de septiembre, con más de 1.632 temblores de magnitud mayor a 2.

La información fue entregada por la entidad a través de sus canales oficiales, en un comunicado en video en el que Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del SGC, amplió los detalles del evento que despertó a buena parte del país en la madrugada.

Cinco réplicas y más de 4.500 reportes de sentido

Según el parte de la Red Sismológica Nacional, las cabeceras municipales más cercanas al epicentro son Roncesvalles, a 17 kilómetros; San Antonio, también a 17 kilómetros, y Chaparral, a 22 kilómetros. Esa cercanía explica por qué el movimiento se percibió con tanta fuerza en el sur del Tolima.

Con corte a las 7:25 de la mañana, la Red había registrado cinco réplicas del sismo principal, con magnitudes entre 2,1 y 3,5, todas en la misma zona. Las réplicas son movimientos posteriores al evento principal y hacen parte del comportamiento normal de este tipo de sismos, aunque mantienen en alerta a las comunidades cercanas.

El SGC también informó que ha recibido más de 4.500 reportes de personas que sintieron el temblor, concentrados principalmente en Bogotá, el Valle del Cauca y el Tolima. La cifra muestra qué tan amplia fue la percepción del movimiento, que por su carácter superficial se sintió con intensidad en varias regiones del centro y el occidente del país.

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué pasa en Chaparral?

Uno de los datos que más llamó la atención del parte oficial es que la actividad de este martes no llega sola. La entidad reveló que desde el 20 de septiembre empezó a registrar «una sismicidad destacada con características de enjambre en Chaparral, Tolima».

¿Y qué es un enjambre? El propio Servicio Geológico lo explicó así: «Un enjambre es una secuencia de sismos concentrados en una región, ocurridos en un periodo de tiempo corto y con magnitudes y frecuencia de ocurrencia variables». En este caso, el conteo ya va por más de 1.632 sismos con magnitudes mayores a 2 registrados hasta la fecha.

El fenómeno tiene una explicación geológica. La entidad recordó que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden causar este tipo de actividad sísmica. Es decir, la zona tiene condiciones que hacen frecuente este comportamiento, algo que los especialistas siguen de cerca con las estaciones de la Red Sismológica Nacional.

El llamado es a consultar solo canales oficiales

El SGC aseguró que continuará monitoreando la actividad y que entregará información oficial y oportuna a medida que se conozcan nuevos datos sobre el evento. Por eso recomendó a la ciudadanía consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las actualizaciones, en medio de la oleada de mensajes y versiones que suelen circular tras un temblor fuerte.

La entidad también mantiene habilitado el formulario «Sismo Sentido», en el que las personas pueden reportar si percibieron el movimiento y cómo lo vivieron en su zona. Esos reportes ciudadanos, como los más de 4.500 ya recibidos por este evento, ayudan a los científicos a complementar los datos instrumentales y a entender mejor los efectos del sismo en el territorio.

Mientras tanto, en Chaparral las autoridades locales adelantan la revisión de las afectaciones que dejó el temblor en viviendas, comercios y una iglesia del municipio, donde una mujer resultó herida por la caída de una pared y continúan las evaluaciones técnicas para establecer el alcance de los daños.

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