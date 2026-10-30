Resumen: La Alcaldía de Rionegro expidió el Decreto 624 del 30 de octubre de 2026, que prohíbe el parrillero en moto desde las 6:00 p. m. del viernes 30 de octubre hasta las 11:00 p. m. del lunes 2 de noviembre, y restringe además escombros, mudanzas, cabalgatas, cilindros de gas y vehículos de tracción animal durante el puente de Halloween. El decreto contempla excepciones para la Fuerza Pública, organismos de socorro y empresas de servicios, y los trabajadores pueden pedir un permiso especial ante la Secretaría de Movilidad.

Halloween en Rionegro: ni parrillero en moto ni mudanzas, el decreto que rige durante todo el puente

El puente festivo de Halloween llegará con reglas duras para los motociclistas de Rionegro, en el Oriente antioqueño. La Alcaldía de ese municipio expidió el Decreto 624 del 30 de octubre de 2026, con varias medidas especiales para preservar el orden público y garantizar la seguridad física y vial durante las celebraciones, y la principal apunta directamente a quienes se movilizan en motocicleta: durante varios días no se podrá llevar parrillero.

Según lo reportó MiOriente, la restricción de acompañante en moto empezó a regir a las 6:00 de la tarde del viernes 30 de octubre y se mantendrá hasta las 11:00 de la noche del lunes 2 de noviembre, festivo en Colombia. La prohibición aplica en todo el territorio municipal, tanto en la zona urbana como en la zona rural, y no hace distinción de sexo ni de edad del acompañante.

¿Quiénes sí pueden llevar parrillero en Rionegro durante Halloween?

El decreto deja por fuera de la medida a las motocicletas de la Fuerza Pública con presencia en el municipio, como las de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. También quedan exceptuados los organismos de emergencia y socorro y las autoridades de tránsito, prevención y salud, cuyos ocupantes deberán portar la identificación oficial o la autorización vigente. Las motocicletas con placas oficiales tampoco tienen restricción.

La excepción cubre, además, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, a las de telecomunicaciones de redes fijas o inalámbricas, a las empresas de televisión y a las de seguridad privada. En todos estos casos, los ocupantes de la moto también deberán llevar la respectiva identificación oficial.

Para quienes necesiten movilizarse con acompañante por razones de trabajo hay una salida: pueden pedir una autorización ante la Secretaría de Movilidad. Para obtenerla deben presentar una certificación laboral expedida por la empresa, que identifique al parrillero e incluya la ruta de desplazamiento, la placa de la motocicleta y los datos de identificación del acompañante.

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¿Qué otras prohibiciones trae el decreto para el puente?

El parrillero no es lo único restringido. Durante el mismo periodo, el Decreto 624 prohíbe transportar escombros o disponerlos en vías públicas, inmuebles y lotes particulares, así como llevar menaje o escombros en automotores y en carretas de tracción animal.

En la lista de prohibiciones también aparecen el tránsito de cabalgatas, el transporte de cilindros de gas y las mudanzas. Además, no se podrá llevar personas en platones, carrocerías o sentadas en las partes externas de los vehículos, ni circular en vehículos de tracción animal.

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¿Cómo se vigilará el cumplimiento y qué sanciones habrá?

El cumplimiento del decreto estará a cargo de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y la Administración municipal, por medio de la Secretaría de Movilidad, que harán controles en las vías del municipio durante todo el puente.

A quienes incumplan las restricciones se les aplicarán las sanciones previstas en la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y en las normas que la modifiquen, además de las demás sanciones a las que haya lugar.

Vale aclarar que esta no es la primera medida de este tipo en el municipio: desde octubre de 2025 rige en Rionegro una restricción de parrillero en moto de jueves a domingo, y los lunes festivos, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, como parte de la estrategia de seguridad local, una medida que se mantiene vigente de manera independiente. La diferencia con la restricción de Halloween es que esta aplica durante todo el día y de manera continua mientras dure la celebración.

Rionegro no es el único municipio de Antioquia que le puso freno a las motos en esta celebración. En El Santuario, también en el Oriente, la Alcaldía prohibió la circulación de parrilleros sin distinción de sexo ni edad entre el mediodía del sábado 31 de octubre y las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, y en Urrao, en el Suroeste, las autoridades hicieron un llamado a los jóvenes a abstenerse de convocar rodadas grupales durante la noche de brujas.

De acuerdo con el reporte de ese medio local, la Alcaldía de Rionegro invitó a la ciudadanía a conocer las medidas y a acatarlas durante estas fechas, para que el puente de Halloween transcurra con tranquilidad en las vías del municipio.