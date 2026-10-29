Resumen: Atlético Nacional entregó el parte médico oficial en la víspera del partido ante Santa Fe. Ian Poveda fue operado del tobillo izquierdo y su incapacidad proyectada es de tres meses; Neider Parra sufre un esguince de tobillo izquierdo con retorno según evolución; Marlos Moreno inicia trabajo de campo, aunque todavía no está disponible. El partido es este jueves a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot.

Poveda, tres meses fuera: las bajas de Nacional de cara al partido con Santa Fe

Minuto30.com.- Atlético Nacional entregó este miércoles 28 de octubre el parte médico oficial de su plantel, a horas del partido ante Independiente Santa Fe por el compromiso pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El reporte, firmado por el Departamento Médico del club con diagnóstico de Cedimed, deja una noticia dura para la hinchada verdolaga: Ian Poveda ya fue intervenido quirúrgicamente y su incapacidad proyectada es de tres meses.

El parte llega en la víspera del duelo de este jueves en el estadio Atanasio Girardot y confirma el panorama de bajas con el que el técnico Lucas González afronta el compromiso, con el equipo ubicado en la parte alta de la tabla.

Ian Poveda, operado del tobillo izquierdo

La novedad más delicada del reporte es la de Ian Poveda. Según el parte oficial, el atacante tuvo una «intervención quirúrgica en tobillo izquierdo» y su «incapacidad proyectada» es de tres meses, lo que lo deja por fuera de lo que resta del semestre y del año 2026.

Poveda ingresó al departamento médico a mediados de octubre, después de sufrir una contusión en ese tobillo durante los entrenamientos. El 19 de octubre el club informó que el jugador requería una artroscopia y que el tiempo de baja dependería de los hallazgos durante el procedimiento. Con la cirugía ya realizada, el pronóstico quedó definido: tres meses por fuera de las canchas, por lo que su regreso apuntaría a comienzos de 2027.

El extremo, con paso por el Manchester City del fútbol inglés, llegó a Nacional en agosto de este año como uno de los refuerzos del segundo semestre y no ha podido tener continuidad por culpa de las lesiones. Su última convocatoria fue para el clásico paisa por la Copa BetPlay, partido en el que finalmente no vio acción.

Neider Parra, esguince de tobillo izquierdo

La segunda novedad del parte es el defensor Neider Parra, quien sufre un «esguince de tobillo izquierdo». El club no fijó un plazo para su regreso: el reporte señala que el «retorno» será «según evolución», es decir, dependerá de cómo responda la zona afectada en los próximos días.

Parra se suma así a la lista de ausencias del equipo verdolaga y tampoco hace parte de los 20 convocados que Nacional anunció este jueves para recibir a Santa Fe.

Marlos Moreno inicia trabajo de campo

El parte también deja una luz de esperanza para la hinchada: Marlos Moreno «inicia trabajo de campo» en su proceso de recuperación de la lesión muscular de isquiotibiales que lo tiene alejado de las canchas desde hace varias semanas.

La frase, sin embargo, no significa que el extremo ya esté disponible. Iniciar trabajo de campo es el paso previo a la readaptación completa y al alta médica, por lo que Moreno sigue por fuera del grupo convocado y su regreso a una nómina oficial dependerá de cómo avance en los trabajos sobre el terreno de juego.

El jugador se lesionó en la misma zona que Alfredo Morelos y el club ha preferido no apurar su proceso para evitar una recaída.

Las bajas para recibir a Santa Fe

Nacional enfrenta a Independiente Santa Fe este jueves 29 de octubre, a las 8:30 p. m., en el Atanasio Girardot de Medellín, con transmisión de Win Sports+. El equipo antioqueño llega con 32 puntos y el conjunto bogotano con 28, en un duelo de la parte alta de la tabla.

Además de los tres jugadores en proceso médico, Nacional no contará con Edwin Cardona, ausente por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco aparecen en la convocatoria Alfredo Morelos ni Matheus Uribe. La lista de 20 jugadores sí incluye a James Rodríguez y al arquero Franco Armani.

El parte lleva la firma del Departamento Médico de Atlético Nacional, con el diagnóstico de Cedimed, y fue emitido este 28 de octubre de 2026.

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