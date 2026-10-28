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Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte hallaron 4.624 gramos de marihuana, avaluados en cerca de dos millones de pesos, en un camión de servicio público que cubría la ruta Medellín–Apartadó. La droga iba como encomienda y quedó a disposición de la Fiscalía.

Marihuana viajaba como encomienda en un camión de servicio público: cayeron más de 4,6 kilos

Un camión de servicio público que cubría la ruta Medellín–Apartadó llevaba entre sus encomiendas 4.624 gramos de marihuana. La droga fue descubierta por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el sector La Vara, sobre la vía Dabeiba–Santa Fe de Antioquia.

¿Cómo dieron con la droga?

Los policías adelantaban labores de prevención, registro y control a personas y vehículos cuando inspeccionaron el camión.

La marihuana era transportada bajo la modalidad de encomienda, a bordo del vehículo de servicio público que hacía el recorrido entre Medellín y Apartadó.

¿Cuánto valía lo incautado?

Según el reporte oficial, la marihuana quedó avaluada en cerca de dos millones de pesos.

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El coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, aseguró que la oportuna inspección de los uniformados evitó la comercialización y distribución de esta sustancia en la subregión.

¿Qué pasó con la marihuana?

La droga fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Fe de Antioquia, que adelantará los trámites judiciales correspondientes.

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Los controles en las vías del occidente antioqueño continúan, con el fin de frenar el transporte de estupefacientes como la marihuana en vehículos de servicio público y de carga.