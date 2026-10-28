Resumen: Tres personas fueron capturadas en flagrancia durante allanamientos del Ejército y la Policía en el barrio El Camellón, en Amalfi. Las autoridades señalan una presunta relación con el Clan del Golfo y con actividades de microtráfico, extorsión e inteligencia delictiva. Incautaron un revólver, municiones y 59 bolsas con una sustancia rocosa similar a pasta base de coca. La responsabilidad de los detenidos deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Clan del Golfo en la mira: operativo en Amalfi dejó tres capturados y un revólver

Un operativo contra presuntas actividades del Clan del Golfo llevó al Ejército Nacional y a la Policía hasta el barrio El Camellón, en Amalfi, Nordeste de Antioquia. Los registros dejaron tres personas capturadas en flagrancia y varios elementos incautados que quedaron vinculados al procedimiento.

Según las autoridades, los detenidos estarían relacionados con actividades de microtráfico, extorsión e inteligencia delictiva en esta región del departamento. La presunta vinculación con la estructura criminal forma parte de los señalamientos que deberán ser evaluados dentro del proceso judicial.

¿Qué encontraron durante los allanamientos en Amalfi?

La intervención se desarrolló mediante diligencias de registro y allanamiento en el sector. Participaron tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, adscrito a la Brigada 14 del Ejército, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional.

En los procedimientos fueron incautados un revólver, municiones y 59 bolsas que contenían una sustancia rocosa. Por sus características, el material sería similar a la pasta base de coca, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

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La descripción de la sustancia es preliminar: el reporte la presenta como un material de características similares a la pasta base, no como el resultado de un análisis técnico definitivo. Tampoco se informó el peso de lo incautado.

La investigación por la presunta relación con el Clan del Golfo

Las labores de inteligencia e investigación apuntan a que los capturados tendrían relación con las actividades ilegales mencionadas. Estos señalamientos no equivalen a una condena ni permiten dar por establecida la responsabilidad individual de las tres personas.

Los detenidos deberán responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se les atribuyan dentro del proceso correspondiente. La información divulgada sobre el operativo no detalla una decisión de un juez ni los cargos específicos que se les imputarían.

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El Ejército indicó que el resultado hace parte de las operaciones conjuntas que adelanta en el Nordeste antioqueño para combatir las estructuras delincuenciales y sus actividades ilícitas. En este caso, la intervención se concentró en el barrio El Camellón y en la presunta relación de los detenidos con el Clan del Golfo.