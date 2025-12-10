¡Oslo, aquí estoy! María Corina cumplió su promesa y llegó por su Nobel de Paz

Resumen: Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen
Minuto30.com .- Tras días de gran expectativa mundial, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, cumplió su promesa y llegó a Oslo, Noruega.
Las imágenes de su arribo muestran a miles de venezolanos reunidos para recibir y abrazar a quien se ha consolidado como la principal figura de oposición al régimen de Nicolás Maduro.
Machado, recibiendo el fervor de sus seguidores, saludó a la multitud desde un balcón con el mensaje: “¡Oslo, aquí estoy!”. El saludo fue acompañado por un video que capturó el emocionante momento del recibimiento.
La llegada de Machado se da pese a las amenazas directas del dictador Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Estos tres individuos han sido señalados por Estados Unidos como presuntos cabecillas del “Cartel de los Soles”, supuestamente encargados del transporte de miles de kilos de cocaína a Norteamérica y Europa.
Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen.
María Corina en Oslo: una victoria contra el régimen venezolano
¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
El abrazo que necesita toda Venezuela.
Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
Aquí más Noticias Internacionales
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios