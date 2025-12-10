Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Oslo, aquí estoy! María Corina cumplió su promesa y llegó por su Nobel de Paz

    La llegada de Machado se da pese a las amenazas directas del dictador Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos

    Publicado por: SoloDuque

    María Corina Machado en Oslo: Capturas del video
    María Corina Machado en Oslo: Capturas del video
    ¡Oslo, aquí estoy! María Corina cumplió su promesa y llegó por su Nobel de Paz

    Resumen: Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras días de gran expectativa mundial, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, cumplió su promesa y llegó a Oslo, Noruega.

    Las imágenes de su arribo muestran a miles de venezolanos reunidos para recibir y abrazar a quien se ha consolidado como la principal figura de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

    Machado, recibiendo el fervor de sus seguidores, saludó a la multitud desde un balcón con el mensaje: “¡Oslo, aquí estoy!”. El saludo fue acompañado por un video que capturó el emocionante momento del recibimiento.

    La llegada de Machado se da pese a las amenazas directas del dictador Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Estos tres individuos han sido señalados por Estados Unidos como presuntos cabecillas del “Cartel de los Soles”, supuestamente encargados del transporte de miles de kilos de cocaína a Norteamérica y Europa.

    Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen.

    María Corina en Oslo: una victoria contra el régimen venezolano

    Aquí más Noticias Internacionales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.