Resumen: Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen

¡Oslo, aquí estoy! María Corina cumplió su promesa y llegó por su Nobel de Paz

Minuto30.com .- Tras días de gran expectativa mundial, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, cumplió su promesa y llegó a Oslo, Noruega.

Las imágenes de su arribo muestran a miles de venezolanos reunidos para recibir y abrazar a quien se ha consolidado como la principal figura de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Machado, recibiendo el fervor de sus seguidores, saludó a la multitud desde un balcón con el mensaje: “¡Oslo, aquí estoy!”. El saludo fue acompañado por un video que capturó el emocionante momento del recibimiento.

La llegada de Machado se da pese a las amenazas directas del dictador Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Estos tres individuos han sido señalados por Estados Unidos como presuntos cabecillas del “Cartel de los Soles”, supuestamente encargados del transporte de miles de kilos de cocaína a Norteamérica y Europa.

Si bien su hija recibió el galardón en la ceremonia principal, la llegada de María Corina Machado a Oslo para recoger su Premio Nobel de la Paz es vista como un acto de desafío y una victoria simbólica frente al régimen.

María Corina en Oslo: una victoria contra el régimen venezolano

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Aquí más Noticias Internacionales