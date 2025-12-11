Discurso de María Corina Machado en Oslo: “El Nobel es de todos los venezolanos”

Menú Últimas noticias
    María Corina en su primer encuentro con la prensa, tras su llegada a Oslo. Foto: Redes Sociales
    Resumen: La líder opositora fue enfática en señalar que el galardón no le pertenece únicamente a ella, sino a todos los ciudadanos que luchan por la democracia en su país.

    Minuto30.com .- El discurso de María Corina Machado en la rueda de prensa de Oslo, tras su épica llegada a Noruega, estuvo cargado de agradecimiento, desafío y la promesa de llevar el Premio Nobel de la Paz de vuelta a Venezuela.

    Agradacimiento a Estados Unidos y desafío al Régimen

    Machado comenzó agradeciendo la colaboración internacional que hizo posible su salida segura de Venezuela, mencionando directamente el apoyo de Estados Unidos. Este agradecimiento no fue solo logístico, sino un reconocimiento del apoyo político a su causa.

    “Agradezco la ayuda de Estados Unidos y de todos los que hicieron posible que yo pudiera estar aquí hoy. Su apoyo ha sido fundamental para que este premio, que es un faro de esperanza, pueda ser recogido.”

    “No es mío, es de todos los venezolanos”: María Corina sobre el Nobel de Paz

    La líder opositora fue enfática en señalar que el galardón no le pertenece únicamente a ella, sino a todos los ciudadanos que luchan por la democracia en su país.

    “Este Premio Nobel de la Paz no es mío. Es de todos los venezolanos que han luchado, resistido y arriesgado su vida en estos años por recuperar nuestra libertad y nuestra dignidad.”

    Voy a regresar

    El mensaje central de su discurso fue la promesa de regresar a Venezuela, llevando consigo el simbolismo del premio.

    “Confirmo que voy a regresar a mi país. Regresaré para llevar este Nobel de la Paz, que es de ustedes. Lo vamos a llevar a nuestra tierra porque allí pertenece, como un símbolo de que la paz y la libertad están cerca.”

    Machado reiteró que su breve gira por Europa y Washington tiene un objetivo claro: consolidar el apoyo internacional contra el régimen.

    “Mi misión aquí es buscar y consolidar el apoyo del mundo democrático para la causa venezolana. No descansaremos hasta ver a nuestra nación libre y a nuestros criminales en la cárcel.”

    Finalizó con un llamado a la fe y a la acción, asegurando que la lucha por la democracia es indetenible.

    “Sabemos que el camino es difícil, pero la fuerza de la verdad y de la justicia es imparable. ¡Viva Venezuela libre!”

