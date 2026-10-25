Marco Rubio atribuye el regreso de María Corina Machado al diálogo que respalda Estados Unidos

Foto: Freddie Everett / Departamento de Estado de EE.UU. Marco Rubio en Mumbai, 20 de octubre de 2026.

Resumen: Marco Rubio atribuyó las condiciones del regreso seguro de María Corina Machado a las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos. El secretario de Estado aseguró que ese proceso ha permitido la liberación de cientos de presos políticos y el retorno de opositores exiliados. Pidió respetar las libertades de todos los sectores y respaldar el diálogo para alcanzar elecciones libres y justas y una democracia duradera. La declaración no fija una fecha electoral. Machado reapareció este domingo en Venezuela después de casi diez meses fuera.

Marco Rubio atribuyó el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela a las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos. El secretario de Estado defendió ese proceso y pidió el apoyo de todos los actores políticos, en una declaración conocida este domingo 25 de octubre, cuando la dirigente opositora reapareció en territorio venezolano.

El pronunciamiento agrega la posición de Washington a una jornada marcada por el anuncio de Machado y las imágenes de su recibimiento. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que las condiciones para su retorno no son un hecho aislado, sino una consecuencia de la negociación política que acompaña su país.

Rubio vincula el regreso con las conversaciones de reconciliación

«Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos», afirmó Rubio. En el mismo mensaje aseguró que ese proceso ya ha propiciado la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición.

Esas cifras forman parte del balance presentado por el secretario de Estado. Su declaración no incluye una lista de personas liberadas o retornadas, ni detalla las gestiones específicas que hicieron posible el ingreso de Machado. El énfasis del funcionario está en el respaldo estadounidense a las conversaciones y en las condiciones políticas que, según él, estas han generado.

La referencia al regreso seguro de la opositora llega después de que ella confirmara su presencia en Venezuela con el mensaje «Estoy aquí. Con ustedes». Más tarde se conocieron imágenes de su reaparición en una iglesia del estado Lara y de los recibimientos de simpatizantes en Yaracuy.

Un llamado a respetar las libertades políticas

Rubio también planteó una expectativa sobre lo que debe ocurrir a partir de ahora: «Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana». El mensaje incluye así tanto un reconocimiento a los resultados que atribuye a la negociación como una petición sobre las garantías para la actividad política.

El funcionario no limitó ese llamado a una organización o a una sola figura. Al referirse a todos los sectores, situó el respeto a las libertades como parte de las condiciones que Washington espera mantener durante el proceso venezolano.

Elecciones libres y una democracia duradera

El secretario de Estado pidió, además, que los distintos actores políticos respalden las conversaciones. En su opinión, representan «la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años» para alcanzar pacíficamente unas elecciones libres y justas y una democracia duradera.

La declaración no anuncia una fecha para los comicios. Tampoco presenta un nuevo acuerdo electoral. Lo que hace es reivindicar el diálogo como la vía que Estados Unidos considera adecuada para llegar a esos objetivos, en medio de las exigencias opositoras de garantías y de un cronograma para elegir presidente.

La mesa de negociación reúne al Gobierno interino de Delcy Rodríguez y a un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera. Machado y su partido no forman parte de esas conversaciones, según la información publicada sobre el proceso. Esa circunstancia da contexto al llamado de Rubio a que todos los actores apoyen el diálogo.

Una nueva reacción al retorno de Machado

El regreso de la dirigente ocurre después de casi diez meses fuera del país. Su salida en diciembre de 2025, con motivo del viaje a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, fue seguida por varios intentos de volver a Venezuela, de acuerdo con su entorno.

Este domingo, la noticia pasó del anuncio en redes a las imágenes de su presencia en Lara. Ahora, la declaración de Rubio incorpora la explicación del Gobierno estadounidense sobre las condiciones del retorno y su expectativa de que las conversaciones conduzcan a garantías políticas y elecciones.

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