Resumen: María Corina Machado volvió a Venezuela tras casi diez meses fuera. Reapareció en una misa en la iglesia de Santa Rosa, en Lara, y videos en redes muestran un recibimiento de simpatizantes en Yaracuy.

Abrazos en una iglesia de Lara y calles llenas en Yaracuy: así fue el regreso de María Corina Machado

María Corina Machado volvió a Venezuela este domingo 25 de octubre de 2026, después de casi diez meses fuera del país, y sus primeras imágenes ya recorren las redes: abrazos dentro de una iglesia en el estado Lara y una multitud con banderas en las calles de Yaracuy.

Foto: Redes Sociales

Una misa en Santa Rosa para agradecer su regreso

La líder opositora y premio Nobel de la Paz reapareció en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, donde asistió a una eucaristía. Allí fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela, que la saludaron y la abrazaron entre los bancos del templo.

Según su plataforma política, el Comando ConVzla, Machado fue a ese lugar «para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela». Antes de que se conocieran las imágenes, ella misma había escrito en su cuenta de X: «Estoy aquí. Con ustedes».

En los videos se ve a Machado vestida de blanco, sonriente, estrechando manos y recibiendo muestras de cariño de los asistentes. Es la primera vez que se le ve en público dentro del país desde su salida a finales de 2025, cuando viajó a Europa para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Yaracuy también salió a recibirla

El recorrido no se quedó en Lara. Otros videos que circulan en redes muestran un recibimiento en el estado Yaracuy, donde una multitud con banderas de Venezuela salió a las calles para saludarla. El partido describió esas imágenes como el recibimiento a «la líder de todos los venezolanos».

Hasta ahora, lo confirmado por su entorno es la presencia de Machado en Lara y los recibimientos en ese estado y en Yaracuy. Ni ella ni su equipo han precisado cómo ingresó al país, y han dicho que darán más detalles en las próximas horas.

El mensaje de Edmundo González Urrutia

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien vive exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, confirmó la llegada de Machado. «¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano», escribió. Agregó que «hoy es un día muy importante para los venezolanos» y que muy pronto estará con ella en el país.

Diez meses fuera y varios intentos de volver

Machado salió de Venezuela de forma clandestina en diciembre de 2025 para viajar a recibir el Nobel. Desde entonces desarrolló buena parte de su actividad política desde el exterior. Sus asesores han indicado que intentó regresar en varias oportunidades en los últimos meses, por vías aéreas, marítimas y terrestres, sin lograrlo.

Su regreso ocurre en un país distinto al que dejó. En enero de 2026, una operación militar de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, y desde entonces Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada. Machado y sus aliados piden que se fije una fecha para unas elecciones, mientras que el jueves pasado simpatizantes se concentraron en Caracas con esa misma exigencia.

Sobre el retorno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a CNN que no sabía nada al respecto, pero que cree que es «una mujer muy agradable» y que espera que esté bien. CNN consultó al Gobierno venezolano y esperaba su respuesta.

Qué se sabe y qué falta por conocer

La reaparición de Machado marca un momento clave para la oposición venezolana, que llevaba meses sin tenerla en el territorio nacional. Por ahora, las imágenes muestran un recibimiento caluroso en Lara y en Yaracuy, pero quedan preguntas abiertas: dónde estará en las próximas horas, qué agenda tendrá y cómo será su relación con el Gobierno de Rodríguez ahora que está de vuelta.

Su equipo anunció que ofrecerá más información en las próximas horas, por lo que se esperan detalles sobre el resto de su recorrido y sobre las circunstancias de su regreso. Minuto30 seguirá atento a cualquier novedad.

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