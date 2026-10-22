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Resumen: La cárcel de La Dorada confirmó que autorizó el ingreso de personal médico y material estético para alias Pichi, condenado a 52 años. El CTI inspeccionó el penal.

¡Le cambiaron la cara en la cárcel! Así fue el ‘retoque’ de alias ‘Pichi’ en la cárcel de La Dorada

La dirección de la cárcel de La Dorada, en Caldas, confirmó que autorizó el ingreso de personal médico y material quirúrgico para hacerle procedimientos estéticos a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, condenado a 52 años de prisión y considerado uno de los criminales más peligrosos del país.

Según las directivas del penal, el permiso se dio después de que el abogado del recluso presentara una solicitud mediante un derecho de petición.

Alias Pichi, conocido como el «Pablo Escobar de Bucaramanga», tiene antecedentes de haber intentado cambiar su apariencia física para evadir a la justicia.

En la última semana, el CTI de la Fiscalía hizo dos inspecciones en la cárcel para verificar lo ocurrido. Las fotografías del recluso muestran cambios evidentes en su aspecto.

Así se autorizaron los procedimientos

Documentos conocidos por Noticias RCN revelan que el 25 de mayo de 2026 el mayor Edgar Pérez, director del establecimiento, autorizó el ingreso de una médica estética para hacer una valoración clínica, según un informe de dermatología.

Esa autorización incluyó 39 elementos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas y otros productos que se usan en tratamientos estéticos.

Un segundo documento, de junio de 2026, registra la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería. En él se lee: «Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Oscar».

Hasta el momento, la dirección general del Inpec no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

Se espera que en los próximos días la entidad entregue su versión, en un caso que ha generado cuestionamientos por los posibles privilegios que habría recibido un recluso de alta peligrosidad.

Que el permiso se haya tramitado mediante un derecho de petición de su abogado es uno de los puntos que deberán aclarar las autoridades.

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La cárcel de La Dorada confirmó la autorización, pero no ha detallado cuántos procedimientos se le hicieron al recluso ni en qué fechas exactas.

Con sus inspecciones, el CTI busca verificar la situación dentro del penal y cómo se dieron los ingresos autorizados.

Por ahora, el caso de alias ‘Pichi’ abre preguntas sobre los controles dentro de las cárceles del país y sobre cómo se autorizan este tipo de ingresos para personas privadas de la libertad con condenas tan altas.

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