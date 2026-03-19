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    ¡La «Gloria Eterna» ya tiene hoja de ruta! Así quedaron los grupos en Libertadores para los equipos colombianos en 2026

    La acción comenzará después de Semana Santa

    Publicado por: SoloDuque

    ¡La «Gloria Eterna» ya tiene hoja de ruta! Así quedaron los grupos en Libertadores para los equipos colombianos en 2026

    Resumen: El "Poderoso" debutará en el Atanasio ante el tetracampeón argentino Estudiantes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Colombia vuelve a tener cuatro representantes en la fase de grupos tras las exitosas clasificaciones de Medellín y Tolima en las fases previas. El sorteo no fue benévolo: potencias como Flamengo, Palmeiras y Corinthians se cruzarán en el camino de los nuestros.

    🔴🔵 Grupo A: Medellín ante el “Gigante” de América

    El Independiente Medellín, que viene de eliminar al Liverpool uruguayo en la fase previa, cayó en una zona de altísima exigencia.

    Rivales: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG) y Cusco (PER).

    El reto: El “Poderoso” debutará en el Atanasio ante el tetracampeón argentino Estudiantes en la semana del 8 de abril.

    🟤🟡 Grupo B: Tolima con aire de optimismo

    El “Vinotinto y Oro” parece haber corrido con mejor suerte en los papeles, aunque enfrentará a dos históricos de la zona andina.

    Rivales: Nacional (URU), Universitario (PER) y Coquimbo Unido (CHI).

    El dato: Tolima llega con ritmo tras dejar en el camino a O’Higgins de Chile en la Fase 3.

    🦁 Grupo E: Santa Fe y una “batalla real”

    El “León”, campeón de la Liga 2025-I, tendrá que hacerse fuerte en El Campín para superar a dos colosos del continente.

    Rivales: Peñarol (URU), Corinthians (BRA) y Platense (ARG).

    Figura: Hugo Rodallega liderará la ofensiva cardenal en su regreso a la máxima cita.

    🦈 Grupo F: Junior contra su “bestia negra”

    El “Tiburón” vuelve a verse las caras con un viejo conocido que lo ha castigado en ediciones anteriores.

    Rivales: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR) y Sporting Cristal (PER).

    El dato: Junior ha enfrentado a Palmeiras en 2018 y 2019 con saldo negativo; esta es la oportunidad de la revancha.

    Calendario de la Fase de Grupos

    La acción comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta la última semana de mayo, antes del receso por la Copa del Mundo.

    Premio mayor: El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció que el campeón de 2026 recibirá la cifra récord de 25 millones de dólares solo por ganar la final en Montevideo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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