¡La «Gloria Eterna» ya tiene hoja de ruta! Así quedaron los grupos en Libertadores para los equipos colombianos en 2026

Resumen: El "Poderoso" debutará en el Atanasio ante el tetracampeón argentino Estudiantes
Minuto30.com .- Colombia vuelve a tener cuatro representantes en la fase de grupos tras las exitosas clasificaciones de Medellín y Tolima en las fases previas. El sorteo no fue benévolo: potencias como Flamengo, Palmeiras y Corinthians se cruzarán en el camino de los nuestros.
🔴🔵 Grupo A: Medellín ante el “Gigante” de América
El Independiente Medellín, que viene de eliminar al Liverpool uruguayo en la fase previa, cayó en una zona de altísima exigencia.
Rivales: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG) y Cusco (PER).
El reto: El “Poderoso” debutará en el Atanasio ante el tetracampeón argentino Estudiantes en la semana del 8 de abril.
🟤🟡 Grupo B: Tolima con aire de optimismo
El “Vinotinto y Oro” parece haber corrido con mejor suerte en los papeles, aunque enfrentará a dos históricos de la zona andina.
Rivales: Nacional (URU), Universitario (PER) y Coquimbo Unido (CHI).
El dato: Tolima llega con ritmo tras dejar en el camino a O’Higgins de Chile en la Fase 3.
🦁 Grupo E: Santa Fe y una “batalla real”
El “León”, campeón de la Liga 2025-I, tendrá que hacerse fuerte en El Campín para superar a dos colosos del continente.
Rivales: Peñarol (URU), Corinthians (BRA) y Platense (ARG).
Figura: Hugo Rodallega liderará la ofensiva cardenal en su regreso a la máxima cita.
🦈 Grupo F: Junior contra su “bestia negra”
El “Tiburón” vuelve a verse las caras con un viejo conocido que lo ha castigado en ediciones anteriores.
Rivales: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR) y Sporting Cristal (PER).
El dato: Junior ha enfrentado a Palmeiras en 2018 y 2019 con saldo negativo; esta es la oportunidad de la revancha.
Calendario de la Fase de Grupos
La acción comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta la última semana de mayo, antes del receso por la Copa del Mundo.
Premio mayor: El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció que el campeón de 2026 recibirá la cifra récord de 25 millones de dólares solo por ganar la final en Montevideo.
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— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 20, 2026
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