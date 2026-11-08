¡Mano dura! Migración Colombia expulsó a 12 extranjeros con 167 medidas correctivas en Cúcuta

Resumen: Migración Colombia expulsó del país a 12 extranjeros que acumulaban 167 medidas correctivas por conductas contrarias a la seguridad y la convivencia, entre ellas porte de armas, consumo de sustancias y agresiones. Fueron entregados a las autoridades migratorias de su país en zona de frontera, desde Cúcuta, con apoyo de la Policía Nacional.

Migración Colombia expulsó del país a 12 ciudadanos extranjeros que, en conjunto, acumulaban 167 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia. La entidad dio a conocer el procedimiento este domingo 8 de noviembre desde Cúcuta, en un mensaje publicado en sus redes oficiales acompañado de un video.

Según el reporte, los extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias de su país en la zona de frontera, luego de que se surtieran los procedimientos sancionatorios correspondientes. De acuerdo con medios regionales que replicaron la información, el traslado se hizo hacia Venezuela, donde quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país.

Foto: Migración Colombia

¿Qué conductas acumulaban estas personas?

La cifra que más llama la atención es la de las 167 medidas correctivas. Repartidas entre los 12 extranjeros, el promedio es de casi 14 medidas por persona, lo que indica que no se trató de casos aislados sino de comportamientos repetidos en el tiempo. Según lo informado, se trataba de conductas que afectaban la seguridad pública y la convivencia ciudadana, entre ellas el porte de armas, el consumo de sustancias y las agresiones.

Las medidas correctivas son la respuesta de las autoridades a comportamientos que alteran la tranquilidad de una comunidad. En este caso, según la entidad, las conductas terminaron en la expulsión de los 12 extranjeros del país.

Trabajo coordinado con la Policía

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la ubicación de estos ciudadanos fue posible gracias a un trabajo articulado con la Policía Nacional. Ese apoyo permitió identificar a las personas, reunir sus antecedentes y adelantar los procesos administrativos que desembocaron en su salida del país.

Una vez concluidos los trámites, el grupo fue llevado hasta un sector de la frontera en Norte de Santander.

Control migratorio en la frontera

La entrega en zona de frontera es la última etapa del proceso: tras concluir los trámites sancionatorios, las personas son llevadas hasta el límite y quedan a cargo de las autoridades migratorias de su país.

Con este tipo de operativos, Migración Colombia busca reforzar el control sobre los extranjeros que se ven involucrados en situaciones que afectan el orden público y la convivencia.

Hasta el momento, la entidad no ha publicado los nombres ni las nacionalidades individuales de las 12 personas expulsadas, ni el detalle de cuántas medidas correspondía a cada una. Tampoco precisó en qué fecha exacta se completó el procedimiento más allá del anuncio de este domingo.

El video del procedimiento

La publicación de Migración Colombia incluye un video de unos 40 segundos que acompaña el anuncio de la expulsión de los 12 extranjeros.

El mensaje de la entidad se publicó en X hacia las 10:08 de la mañana de este domingo. En él, Migración Colombia presenta la expulsión como una acción de control frente a ciudadanos extranjeros cuyo comportamiento afectaba la seguridad y la convivencia, y deja claro que la decisión se tomó después de agotar los procedimientos sancionatorios.

Para los habitantes de las zonas donde estas personas fueron ubicadas, el anuncio es una señal de que las medidas acumuladas no quedaron sin consecuencias. Para los extranjeros que permanecen en el país, es un recordatorio de que las reiteradas faltas a la convivencia pueden costar la permanencia en Colombia.

Lo que se sabe hasta ahora

Fueron expulsados 12 ciudadanos extranjeros.

Entre todos acumulaban 167 medidas correctivas.

Las conductas incluían porte de armas, consumo de sustancias y agresiones, según se informó.

El procedimiento se hizo con apoyo de la Policía Nacional.

La entrega se hizo en zona de frontera, desde Cúcuta.

El caso se suma a otras decisiones recientes de la entidad. Hace pocos días Minuto30 contó cómo más de 80 extranjeros señalados de delitos como homicidio y extorsión fueron sacados de madrugada hacia Cúcuta para su expulsión del país, y semanas atrás informó de una extranjera ubicada en un hotel de Cali con una medida de expulsión vigente.

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