Resumen: Migración Colombia informó que una alerta en sus sistemas permitió detectar en un hotel de Cali a una extranjera con medida de expulsión vigente por una pena judicial ya cumplida. Fue entregada a las autoridades de su país en una zona de frontera.

Migración Colombia ubicó en un hotel de Cali a una extranjera con medida de expulsión vigente

Migración Colombia informó que una alerta en sus sistemas de información permitió detectar, en un hotel de Cali, a una extranjera que tenía vigente una medida de expulsión del país por una pena judicial ya cumplida. Según la entidad, la mujer fue entregada a las autoridades de su país en una zona de frontera.

Foto: Captura de video de Migración Colombia

Cómo fue detectada

El caso se dio a conocer el sábado 24 de octubre de 2026 a través de las cuentas oficiales de la entidad migratoria. De acuerdo con el reporte, los sistemas de información de Migración Colombia generaron una alerta que permitió establecer que la ciudadana se encontraba hospedada en un hotel de la capital del Valle del Cauca.

La detección se produjo durante un procedimiento de control migratorio en la ciudad. La mujer tenía vigente una medida de expulsión relacionada con una pena judicial que ya había cumplido. Una vez ubicada, se adelantó el procedimiento para hacer efectiva la medida.

Entregada en zona de frontera

La entidad señaló que la ciudadana fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para materializar su salida del país. Según el reporte oficial, la entrega se realizó a las autoridades de su país en una zona de frontera, con lo que se hizo efectiva la expulsión del territorio colombiano.

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Migración Colombia no entregó más detalles sobre la identidad de la mujer, su nacionalidad ni el proceso judicial que dio origen a la medida de expulsión. Tampoco precisó el nombre del hotel ni en qué zona de la ciudad se hospedaba.

Otro caso en el aeropuerto de Cali

El procedimiento se suma a otro control migratorio realizado días antes en Cali. El pasado 19 de octubre, funcionarios de la entidad inadmitieron a una ciudadana extranjera que llegó en un vuelo procedente de Estados Unidos al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La decisión se tomó antes de que la viajera pudiera ingresar al territorio nacional, luego de que las autoridades identificaran información que, según Migración Colombia, la relacionaría con presuntas agresiones sexuales contra menores de edad. De acuerdo con lo informado, la alerta se generó mediante el programa AngelWatch, que busca identificar a personas señaladas de posibles delitos sexuales contra menores y a viajeros vinculados con el turismo con fines de explotación sexual, a partir del intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos.

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